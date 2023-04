¿Falcao se viste de azul? Aseguran que un club estaría interesado fichar al delantero

- Foto: FIFA via Getty Images

Actualmente, el colombiano hace parte del plantel del Rayo Vallecano. Sin embargo, no ha tenido mucha continuidad.

El nombre de Radamel Falcao ha vuelto a sonar en el mundo de los fichajes. Desde la prensa deportiva lo vuelven a ubicar en un viejo club conocido el cual viste de azul.

Hablar de Falcao es hacer referencia a una de las glorias del fútbol colombiano. Para muchos, el mejor que ha tenido el país. Si bien no está en su mejor nivel, tampoco es un secreto el legado cosechado para el deporte nacional. Sus años dorados fueron cuando vistió las camisetas del Atlético de Madrid, Porto FC, AS Mónaco y, como no mencionar, a la Selección Colombia.

A sus 37 años, el Tigre hace parte del plantel del cuadro madrileño Rayo Vallecano. En la temporada actual ha disputado 19 partidos y anotando en dos ocasiones. Además, sigue siendo tenido en cuenta para la Tricolor, tanto así que estuvo en la más reciente fecha Fifa, en la que la Selección se enfrentó a Corea del Sur y Japón en suelo asiático.

Con Colombia, el delantero samario suma más de 100 partidos jugados y 37 goles, lo cual lo hace el máximo goleador del combinado. Es una leyenda en activo del país y no parece estar todavía cerca su retiro. Justamente en la reciente fecha Fifa ocurrió un momento que dejó animados a los hinchas de Millonarios.

En el pasado, Falcao se ha demostrado seguidor del equipo; inclusive hay videos de él de niño con los colores del Embajador. Un nuevo capítulo en la historia de ambos se dio cuando, por medio de una fotografía publicada en Instagram, el guardameta del club bogotano, Álvaro Montero, estuvo acompañado del delantero, quien sostuvo la camiseta de Millonarios. Además, la imagen iba acompañada con el mensaje ‘Falcao será Magia Azul’.

Esto no pasó desapercibido por los fanáticos. Además, en una entrevista en exclusiva con SEMANA, la esposa de Falcao y madre de sus hijos, Lorelei Tarón, fue cuestionada sobre una eventual llegada del goleador a suelo bogotano. La argentina no se guardó nada y dejó aún más contemplada la ilusión. “Le dije a mi esposo que no cierre ninguna puerta. Si Dios quiere, se va a dar. Hay que abrir la mente. Además, Falcao ama a Colombia, ama a Millonarios. Es fanático del equipo azul”, señaló en la entrevista.

En las últimas horas, una posible salida del cuadro español volvió a ser tendencia. Además, el rumor estaría ligado con un equipo que viste de azul y es viejo conocido en tema de pases para Falcao.

Sin embargo, no se trata de Millonarios sino del Cruz Azul mexicano, el cual ya pujó tiempo atrás por adquirir los servicios del delantero.

A través de redes sociales, el periodista Ekrem Konur, relacionado con asuntos de fichajes, afirmó que ese club volvería a estar interesado en Falcao. A inicios del 2023, también se especuló la llegada del samario al cuadro celeste. Para aquella ocasión, desde TV Azteca informaron que el acuerdo estaría casi cerrado. Aunque en el pasado no se dio, ¿será esta la segunda oportunidad?

El rumor inició cuando Miguel Delucio, periodista de 90 Min, dio a conocer la noticia de una posible salida del colombiano del Rayo Vallecano y lo vinculó con el club mexicano. “Esto es real y mi fuente es superconfiable. Cruz Azul está interesado en fichar al delantero Radamel Falcao”, informó a inicios de enero. Con el pasar de los días se fueron sumando más rumores sobre el futuro de Falcao, al punto que un mes después se confirme que sí está negociando con ‘la máquina celeste’. Es más, según la cuenta de Transfer Liga MX, especialista en el mercado de fichajes mexicano, “Cruz Azul ha llegado a un acuerdo con el agente de Radamel Falcao García”.

Sin embargo, el delantero continuó en España. Actualmente, a falta de un par de meses de culminar la temporada europea, la continuidad del colombiano no está asegurada. Por lo cual, podría ser la situación deseada para Millonarios y Cruz Azul, sin tomar en cuenta la presencia de otros clubes que podrían estar interesados en el futbolista.