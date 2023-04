“Te debería dar vergüenza”: a Leo Castro no le perdonan ‘piscinazo’ que detonó expulsión en el partido Millonarios vs. Medellín

Aunque Millonarios venció 2-1 a Independiente Medellín frente a miles de seguidores en el estadio El Campín, no todo fue para aplaudir. Hubo una acción de un jugador del cuadro embajador que aún continúa generando suspicacia, dado que algunos la relacionan con falta de juego limpio.

Cuando el cronómetro del compromiso marcaba el minuto 73, durante la igualdad parcial entre ambos equipos, Leonardo Castro protagonizó una acción poco decorosa que conllevó la expulsión de un rival, el defensor central Andrés Cadavid.

Castro fue a encarar la zaga defensiva del Medellín tras una asistencia de la figura del compromiso, Daniel Cataño, pero en el intento se arrojó al césped fingiendo que Cadavid le pegó una patada en la acción de juego. El hecho lo ‘compró' el árbitro del encuentro, que de inmediato le sacó tarjeta amarilla a Cadavid, quien había marcado el gol de los rojos de la montaña.

Millonarios y Medellín protagonizaron un partidazo en El Campín. - Foto: Luis Benavides / Cont/Millonarios oficial

La mala noticia para el zaguero es que, como ya había sido amonestado en el primer tiempo del compromiso, fue expulsado.

Aunque en apariencia Cadavid sí golpeó a Castro, lo cierto es que la repetición de la jugada evidenció que no lo alcanzó a tocar, es decir, el delantero de Millonarios simuló la falta.

⚽➕¡Cadavid se va expulsado tras ver la doble cartulina amarilla! 🔵🔥🔵🔴 #LALIGAxWIN pic.twitter.com/GU6ofwHHou — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 9, 2023

Cadavid, indignado, se retiró del campo de juego, mientras que Leo Castro, que llegaba de anotar doblete en Copa Sudamericana, siguió en el piso lamentándose. Sin embargo, lo que más llamó la atención del VAR, que en apariencia no revisó la jugada, y si la revisó, al parecer le dio la razón al delantero de Millonarios.

Para algunos, puede que lo que sancionó el juez central haya sido el pie en alto, o sea, el juego peligroso, aunque como no alcanzó a tocar a su rival, lo más sensato es que pitara la falta, pero sin sacar la tarjeta amarilla. Otros consideraron que el VAR no podía intervenir porque se trataba de una tarjeta amarilla y no de una roja directa.

Periodista Jorge Bermúdez, sin piedad con Leo Castro

Lo ocurrido no solo llamó la atención en redes sociales, donde los hinchas de Independiente Medellín rechazaron el arbitraje, sino de algunos periodistas como Jorge Bermúdez, panelista en ESPN, quien cuestionó el actuar de Leonardo Castro.

El periodista deportivo Jorge Bermúdez. Foto: Instagram @jorgebermudezh - Foto: Foto: Instagram @jorgebermudezh

“Leo Castro se comportó como un mal colega de fútbol. Castro, te debería dar vergüenza y pena con tus colegas de profesión, por lo que hiciste. Ni te tocaron, te tiraste al piso simulando una falta que no existió e hiciste echar a un colega. Mal, muy mal”, comentó Bermúdez en su canal en YouTube (Ver minuto 1:26).

Así mismo, dedicó unas palabras al juez, por no considerar dar reversa a la tarjeta amarilla. “El árbitro Hinestroza perjudicó al Medellín con la expulsión de Cadavid”, agregó.

Las declaraciones de Alberto Gamero

Alberto Gamero podría renovar contrato con Millonarios. - Foto: Dimayor

La remontada: “Cuando Medellín se va arriba, lo primero que les dije para el segundo es que no nos desesperáramos, no quería el equipo peloteando, traté que tuvieran calma y tranquilidad, que el gol iba a llegar en un momento bueno y justo, después cuando le expulsan al jugador de ellos nos apoderamos del partido y pudimos hacer el segundo gol”.

Daniel Cataño, figurón: “Está pasando por un excelente momento, y aparte de ello, el equipo le está ayudando a él también. Es una de las cosas que les digo, que no quiero que mi equipo dependa de un jugador, sino de un conjunto. El momento de Cataño es bueno, es un jugador que donde lo pongan tiene valentía, tiene temperamento para jugar porque le pegan y no se queja. Es felicidad para nosotros por el momento que está teniendo y, ¿por qué no?, ser una alternativa en la Selección Colombia”.

Renovación con Millonarios: “Estamos hablando, estoy hablando con ellos y han tenido toda la intención, lo que pasa es que en estos días hemos tenido viajes y partidos. He tenido la cabeza metida en los partidos, pero el interés existe. Seguramente podremos hablar con los directivos y plantear lo que queremos”.