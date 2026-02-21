Lo último de James Rodríguez no es bueno: su DT en Minnesota relató lo que vive el 10

Deportes

Sergio Alejandro Calderón Calderón

21 de febrero de 2026, 7:22 p. m.
James Rodríguez no participó en la primera convocatoria oficial de Minnesota United FC.
James Rodríguez no participó en la primera convocatoria oficial de Minnesota United FC. Foto: Getty Images y captura a video de @MNUFC

Para James Rodríguez, los últimos meses de su carrera deportiva no han mostrado un avance, más para llegar de forma ideal al Mundial 2026.

Bastantes meses tardó para encontrar equipo, luego de lo que fue su paso discreto por México, donde vistió los colores de Club León.

Después de un sinfín de rumores que lo ubicaron en Europa, Colombia y Estados Unidos, al final se decidió por Minnesota United FC, donde fue presentado ya hace un par de semanas.

James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella.
James Rodríguez tomándose fotos con los hinchas colombianos en Coachella. Foto: MNUFC

Si bien se pensaba que una vez se sumara al equipo podría empezar a prepararse, cuestiones relacionadas con su documentación lo dejaron relegado varios días de las prácticas para el debut en MLS.

Esa imposibilidad de hacer trabajos junto a los suyos lo terminó sacando de la convocatoria para el primer partido liguero, a disputarse la noche de este 21 de febrero frente a Austin FC.

Todo ese presente que vive el 10 en Estados Unidos propició que su director técnico, Cameron Knowles, diera a conocer cuál era la realidad del jugador, de cara a establecer una fecha del estreno oficial o, al menos, tentativa.

En las últimas horas, a la AFP, el estratega dio a conocer las complicaciones que ha tenido el cucuteño para entrar a la dinámica del equipo.

“James Rodríguez se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes”, fue un adelanto de la situación del cucuteño.

Sobre un hipotético estreno en la siguiente fecha, el DT no se complicó en aseverar que así sea. Para Knowles es clave verlo una semana completa de trabajos y así determinar si se encuentra apto o no.

"Es difícil poner un tiempo específico para su debut porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”, fue su conclusión al respecto.

Aunque el deseo de muchos sea verle ya, el nuevo jefe de James no se presiona. “Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar”, sentenció.

“Está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero”, reconoció el entrenador del colombiano en sus primeros días con Minnesota FC.

95 días sin partidos oficiales

Sí o sí se van a completar 100 días desde que James Rodríguez jugó su último partido oficial. En caso de entrar a convocatoria para el próximo partido, este será el 28 de febrero próximo y habría completado un centenar de días sin jugar oficialmente.

James Rodriguez #10 of Colombia plays during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)
James Rodríguez, volante de la Selección Colombia. Foto: NurPhoto via AFP

El último recuerdo que se tiene del 10 jugando al más alto nivel fue en el amistoso de la Selección Colombia ante Australia, cuando Néstor Lorenzo lo mantuvo los 90 minutos y marcó un gol del triunfo por 3-0.

En el calendario de Minnesota United aparecen como posibles rivales del debut de James Cincinnati (28 de febrero) o Nashville SC al que se cruzarán el 7 de marzo.

