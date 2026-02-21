James Rodríguez aún no debuta con Minnesota y ya lo tildan de “egoísta”: esto dijo el director deportivo

Toda Colombia permanece a la expectativa ante el inminente debut del capitán y número diez de la selección nacional con su nuevo club, el Minnesota United de la MLS. Sin embargo, lo que los fanáticos de James no previeron es que, incluso antes de pisar el césped de manera oficial, el jugador ya se vería envuelto en su primera polémica.

Técnico de Minnesota United habló sobre James Rodríguez por primera vez: dio su pronóstico

Esta situación surge apenas unos días después de que se oficializara su fichaje por el conjunto estadounidense. Tras un largo periodo como agente libre, su llegada llamó mucho la atención de los aficionados.

Una de las declaraciones que más impacto causó fue la de Manny Lagos, director deportivo del Minnesota, quien en medio de una entrevista afirmó que “es un poco egoísta que James tenga como prioridad el Mundial”.

Estas palabras profundizan la incertidumbre sobre el rol que desempeñará la estrella colombiana en Norteamérica. Cabe recordar que al ’10′ le costó encontrar un equipo que se alineara con sus exigencias deportivas para llegar en plenitud física a la próxima cita mundialista.

No obstante, el club parece dispuesto a brindarle al ex Real Madrid el escenario ideal para recuperar su mejor versión. Aunque su contrato inicial tiene vigencia hasta el mes de mayo, existen diversas metas de rendimiento que, de cumplirse, permitirían una extensión del vínculo laboral.

Por ahora, la hinchada colombiana deberá cargarse de paciencia para evaluar el rendimiento de James en los meses previos a la Copa del Mundo. Es casi un hecho que el cafetero no debutará sino hasta el próximo sábado 28 de febrero, dado que no forma parte de la convocatoria para el encuentro de debut del equipo ante Austin FC.

Mientras tanto, las especulaciones sobre su encaje táctico continúan. Aunque el entrenador Cameron Knowles no ha revelado sus planes, el propio Lagos sugirió que James podría formar parte de un esquema 4-4-2 o incluso actuar como un “supersuplente” de lujo para revolucionar los partidos desde el banquillo.