Los colombianos que sí serán protagonistas en el Mundial de Qatar, ¿quiénes son y qué harán?

Mientras en Argentina y Portugal están expectantes por despedir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el que puede ser el último mundial de cada uno, Colombia perdió la oportunidad de decirle adiós en esta cita de 2022 a su ídolo y referente Radamel Falcao García.

Sin embargo, como dijo Maluma “Colombia si va al mundial” y lo hace con otro equipo en el que están convocados él como artista, un árbitro, dos jugadores nacionalizados en otros países, un comunicador y un voluntario.

El primero en jugar su partido, pero en tarima será el cantante paisa este sábado 19 de noviembre. Será en la víspera del primer juego y la inauguración de la Copa Mundial, en el Fifa Fan Festival que se desarrollará en el parque Al Bidda de Doha.

Representantes de la Fifa y del país anfitrión, leyendas del fútbol y el trofeo de los campeones estarán en el recinto con el colombiano. Maluma hará la interpretación en exclusiva a nivel mundial del himno del Fifa Fan, Tukoh Taka, junto a Nicki Minaj y Myriam Fares.

Nicolás Gallo, árbitro colombiano. - Foto: getty images

A diferencia de Maluma, Shakira y J.Balvin que fueron convocados para la inauguración, al parecer, decidieron rechazar la invitación. La periodista Adriana Dorronsoro, en El programa de Ana Rosa, dijo que la cantante de Waka Waka en Sudáfrica 2010 no estará en Doha. “Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la comunicadora. Por parte de J. Balvin no se ha conocido una negativa oficial, pero como con su colega Shakira, el rumor es que no cantará en la bienvenida a Qatar 2022.

En lo futbolístico, de los 832 jugadores presentes en esta Copa del Mundo, dos tienen sangre colombiana. El primero en debutar será Jesús Ferreira, quien nació en Santa Marta, pero Estados Unidos lo adoptó desde niño. Los norteamericanos tienen su primer juego el lunes 21 de noviembre contra Gales. “Estoy feliz de representar a todos los colombianos que no pueden apoyar a Colombia en el Mundial”, señaló a AFP el referente de los Dallas F.C.

Es hijo de David Ferreira, actual asistente técnico del Unión Magdalena, gran jugador que pasó por el América de Cali, pionero en el Dallas F.C. y miembro de la selección colombiana que ganó la Copa América de 2001.

Jesús ya tiene experiencia en eventos deportivos: hizo parte de la selección Olímpica y a los 21 años se ha consolidado como uno de los referentes del campeonato estadounidense. Es un delantero ágil, peligroso por las bandas y destaca por su olfato goleador. Sus siete tantos en 15 partidos lo sitúan como probable delantero titular.

En la selección Colombia poco o nada lo miraron, por eso no dudó en elegir su segundo terruño. “Sabía que sería muy difícil elegir; no voy a mentir y a decir que no quería representar a Colombia, siempre soñé con representarla porque mi padre lo hizo y fue donde nací, pero cuando no se dan las cosas se abren otras puertas”.

Jesús Ferreira y Jonathan Osorio, futbolistas con ascendencia colombiana. Están convocados por Estados Unidos y Canadá, respectivamente. - Foto: getty images

También estará Jonathan Osorio, de papás colombianos. Su padre es de Cali y su mamá de Medellín. El jugador ha hecho toda su carrera en el Toronto F.C. desde 2013 y con la selección de Canadá ha estado desde 2011 en todos los procesos sub-20.

Para las eliminatorias a Qatar jugó 912 minutos y le metió un gol a México. Sus anotaciones las celebra haciendo el gesto de tomar una taza de café para recordar a su familia en Colombia. El debut de Osorio, mediocampista del Toronto F.C., será el miércoles 23 de noviembre a las 2 de la tarde frente a Bélgica.

Por tercera vez y con otro país diferente a las ocasiones anteriores, Luis Fernando Suárez clasificó a un mundial como lo había hecho con Ecuador y Honduras. En Qatar le dará ‘pura vida’ a Costa Rica con un cuerpo técnico de compatriotas: el psicólogo deportivo Felipe Camacho, el asistente técnico Jhon Bodmer y el preparador físico Iván Niño.

De 36 jueces, 69 árbitros asistentes y 24 miembros del equipo del VAR, el colombiano Nicolás Gallo será uno de los encargados del videoarbitraje.

Juan Felipe Mejía, comunicador bogotano, es un crack en su profesión. El exjefe de prensa de la selección Colombia fue elegido como el venue media manager del estadio Education City, uno de los ocho escenarios para este mundial. Su misión es facilitar el montaje y la operación logística de los medios de comunicación que cubrirán las competencias desde este escenario. La lista la cierra Juan Manuel Cadavid, un vallecaucano que será voluntario y estará ubicado en el estadio Lusail, escenario deportivo que albergará la final.