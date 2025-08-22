Suscribirse

Los Mets le dan la mano a los Yankees: este fue el ‘trato’ entre los dos del este

Los Yankees firmaron a Paul Blackburn en plena crisis, buscando reforzar su bullpen.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

23 de agosto de 2025, 2:03 a. m.
WILLIAMSPORT , PA - AUGUST 17: Members of the New York Mets look on during the singing of the national anthem prior to the 2025 MLB Little League Classic presented by New York Life between the Seattle Mariners and the New York Mets at Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field on Sunday, August 17, 2025 in Williamsport , Pennsylvania. (Photo by Mary DeCicco/MLB Photos via Getty Images)
Los New York Mets le dan vía libre a sus vecinos para este movimiento. | Foto: MLB Photos via Getty Images

Los New York Yankees atraviesan una situación bastante complicada en la temporada. Actualmente se ubican en la segunda posición del Este de la Liga Americana, con una diferencia mínima de 0.5 juegos sobre sus principales perseguidores y rivales históricos, los Boston Red Sox.

Ante este panorama, la directiva decidió reforzarse con uno de los jugadores recientemente liberados, el pitcher Paul Blackburn, quien fue dejado en libertad el pasado martes 19 de agosto por los New York Mets.

“Blackburn, de 31 años, tiene marca de 0-3 con un salvamento y efectividad de 6.85 en siete juegos; en cuatro de ellos fue abridor para los Mets esta temporada”, según reportó MLB. Aunque las cifras no parecen alentadoras, el movimiento podría significar una pieza clave, considerando el momento crítico que atraviesa el equipo del Bronx, especialmente porque se encuentran en medio de una serie contra los Medias Rojas, en la que ya perdieron el primer partido.

Port St. Lucie, FL: New York Mets pitcher Paul Blackburn during spring training photo day in Port St. Lucie, Florida on Feb. 20, 2025. (Photo by Alejandra Villa Loarca/Newsday RM via Getty Images)
El pitcher Paul Blackburn fue liberado de su contrato con los Mets. | Foto: Newsday via Getty Images

Este traspaso también tiene repercusiones para los Mets, que marchan segundos en la División Este de la Liga Nacional con 67 victorias y 60 derrotas, registrando un promedio de .528.

Sin embargo, la diferencia con los líderes, los Philadelphia Phillies, es amplia. puesto que los de Filadelfia acumulan 74 triunfos y 53 derrotas, con un promedio de .583, lo que implica una distancia de siete juegos.

Contexto: Se avecina un gran cambio en la MLB: prepara la mayor revolución de este siglo

En este contexto, tanto Yankees como Mets parecen depender de una eventual clasificación vía comodín para llegar a la postemporada. Por ello, la incorporación de Blackburn podría interpretarse como una apuesta lógica de los Yankees para ampliar su bullpen, mientras que para los Mets representa un riesgo al dejar ir a un lanzador con experiencia.

No obstante, las predicciones son inciertas, debido a que se disputa el último cuarto de la temporada regular y todavía restan múltiples series decisivas antes de los playoffs.

Por ahora, lo cierto es que los Yankees sumaron a un jugador con más de ocho temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, con un amplio recorrido en los Oakland Athletics y un breve paso por los Mets.

El pitcher, nacido en Antioch, California, realizó su última actuación en el duelo entre Mets y Atlanta Braves. En ese partido asumió el rol de relevista desde la cuarta entrada, pero no logró contener a los rivales: permitió dos de las once carreras que recibió su equipo en la derrota del pasado miércoles 13 de agosto, según reportó el Diario AS.

Contexto: Colombiano estrella en la MLB: alcanzó hito histórico en las Grandes Ligas y va por la Serie Mundial

Si bien los ‘Bombarderos del Bronx’ no sumaron a un pitcher de primer nivel, fortalecieron la profundidad de su roster, algo clave y esencial cuando llega la etapa más exigente de la temporada. Blackburn puede no ser una superestrella, pero su experiencia podría darle a los Yankees una opción más para encarar la presión de los partidos decisivos rumbo a la postemporada.

Noticias relacionadas

