Los Mets le dan la mano a los Yankees: este fue el ‘trato’ entre los dos del este

Los New York Yankees atraviesan una situación bastante complicada en la temporada. Actualmente se ubican en la segunda posición del Este de la Liga Americana, con una diferencia mínima de 0.5 juegos sobre sus principales perseguidores y rivales históricos, los Boston Red Sox.

Ante este panorama, la directiva decidió reforzarse con uno de los jugadores recientemente liberados, el pitcher Paul Blackburn, quien fue dejado en libertad el pasado martes 19 de agosto por los New York Mets.

“Blackburn, de 31 años, tiene marca de 0-3 con un salvamento y efectividad de 6.85 en siete juegos; en cuatro de ellos fue abridor para los Mets esta temporada”, según reportó MLB. Aunque las cifras no parecen alentadoras, el movimiento podría significar una pieza clave, considerando el momento crítico que atraviesa el equipo del Bronx, especialmente porque se encuentran en medio de una serie contra los Medias Rojas, en la que ya perdieron el primer partido.

El pitcher Paul Blackburn fue liberado de su contrato con los Mets. | Foto: Newsday via Getty Images

Este traspaso también tiene repercusiones para los Mets, que marchan segundos en la División Este de la Liga Nacional con 67 victorias y 60 derrotas, registrando un promedio de .528.

Sin embargo, la diferencia con los líderes, los Philadelphia Phillies, es amplia. puesto que los de Filadelfia acumulan 74 triunfos y 53 derrotas, con un promedio de .583, lo que implica una distancia de siete juegos.

En este contexto, tanto Yankees como Mets parecen depender de una eventual clasificación vía comodín para llegar a la postemporada. Por ello, la incorporación de Blackburn podría interpretarse como una apuesta lógica de los Yankees para ampliar su bullpen, mientras que para los Mets representa un riesgo al dejar ir a un lanzador con experiencia.

No obstante, las predicciones son inciertas, debido a que se disputa el último cuarto de la temporada regular y todavía restan múltiples series decisivas antes de los playoffs.

Prior to tonight’s game, the Yankees made the following roster moves:

• Signed RHP Paul Blackburn (#58) to a Major League contract and added him to the active roster.

• Optioned RHP Allan Winans to Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. — New York Yankees (@Yankees) August 21, 2025

Por ahora, lo cierto es que los Yankees sumaron a un jugador con más de ocho temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, con un amplio recorrido en los Oakland Athletics y un breve paso por los Mets.

El pitcher, nacido en Antioch, California, realizó su última actuación en el duelo entre Mets y Atlanta Braves. En ese partido asumió el rol de relevista desde la cuarta entrada, pero no logró contener a los rivales: permitió dos de las once carreras que recibió su equipo en la derrota del pasado miércoles 13 de agosto, según reportó el Diario AS.