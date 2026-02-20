Deportes

Luis Díaz genera amargo recuerdo en Eintracht Frankfurt: refrescan el baile que le pegó con Bayern Múnich

Hay que remontarse al inicio de esta temporada, cuando Luis Díaz fue la figura del partido con Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt.

Redacción Deportes
20 de febrero de 2026, 9:44 p. m.
Luis Díaz la primera vez que enfrentó a Eintracht Frankfurt con Bayern Múnich: doblete y asistencia.
Luis Díaz la primera vez que enfrentó a Eintracht Frankfurt con Bayern Múnich: doblete y asistencia. Foto: Getty Images

En la previa al partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt, que se desarrollará este sábado 20 de febrero, Luis Díaz es uno de los protagonistas. El rival del cuadro bávaro debe prestar especial atención al guajiro.

Y es que Luis Díaz ya le hizo la fiesta al Eintracht Frankfurt en la primera mitad de esta temporada de Bundesliga. El 4 de octubre de 2025, el colombiano fue titular e indispensable en la goleada que Bayern Múnich le propinó a domicilio al elenco de Fráncfort.

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt en el arranque de la Bundesliga 2025-2026.
Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt en el arranque de la Bundesliga 2025-2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el último Bayern Múnich vs. Frankfurt, Luis Díaz metió doblete y dio asistencia

Aquel 4 de octubre de 2025, Bayern Múnich goleó 3-0 al Frankfurt. ¿Qué hizo Luis Díaz? Metió dos goles y dio asistencia, es decir, participó directamente en todas las anotaciones que el cuadro bávaro encajo al rival.

Ese día, Vincent Kompany puso de titular a Luis Díaz y lo dejó en cancha durante 88′. Solo hasta ese minuto le dio salida, para el aplauso del público, a pesar de estar de visitante, y le dio ingreso al joven Lennart Karl.

Horas previas al partido de Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt, pero ya en este 2026, la cuenta Bávaro en X (@Bavaro_Arg) recordó la gran actuación de Luis Díaz aquel día de octubre: “La primer gran masterclass de Lucho desde que llegó al Bayern”.

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

Bayern Múnich, encaminado a ganar la Bundesliga

También antes del partido contra Eintracht Frankfurt, la web oficial de Bayern Múnich escribió: “Bayern tiene en su haber una impresionante ventaja de seis puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund. Un líder con dicha ventaja a estas alturas de la temporada siempre ha acabado campeón en la era de los tres puntos”.

Y agregaron: “Así que, en términos puramente estadísticos, el campeonato ya está bastante encarrilado”.

Con Luis Díaz como protagonista, Bayern Múnich encara una temporada histórica. No solo están vivos y con chances en Bundesliga, sino en todas las demás competencias que encaran a esta altura de la temporada.

Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido.
Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido. Foto: Getty Images

En Copa de Alemania, Bayern Múnich ya pasó los cuartos de final tras vencer a RB Leipzig. En Champions League, clasificó directo a los octavos de final luego de una brillante fase de liga, y en la Supercopa de Alemania le ganó la final al Stuttgart.

Puede ser una temporada histórica para Bayern Múnich y Luis Díaz, misma que está entrando a la recta final y traería frutos que los hinchas aguardan con deseo: gritar campeón en varios torneos.

