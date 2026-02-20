Luis Díaz genera amargo recuerdo en Eintracht Frankfurt: refrescan el baile que le pegó con Bayern Múnich

En la previa al partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt, que se desarrollará este sábado 20 de febrero, Luis Díaz es uno de los protagonistas. El rival del cuadro bávaro debe prestar especial atención al guajiro.

Y es que Luis Díaz ya le hizo la fiesta al Eintracht Frankfurt en la primera mitad de esta temporada de Bundesliga. El 4 de octubre de 2025, el colombiano fue titular e indispensable en la goleada que Bayern Múnich le propinó a domicilio al elenco de Fráncfort.

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt en el arranque de la Bundesliga 2025-2026. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En el último Bayern Múnich vs. Frankfurt, Luis Díaz metió doblete y dio asistencia

Aquel 4 de octubre de 2025, Bayern Múnich goleó 3-0 al Frankfurt. ¿Qué hizo Luis Díaz? Metió dos goles y dio asistencia, es decir, participó directamente en todas las anotaciones que el cuadro bávaro encajo al rival.

Ese día, Vincent Kompany puso de titular a Luis Díaz y lo dejó en cancha durante 88′. Solo hasta ese minuto le dio salida, para el aplauso del público, a pesar de estar de visitante, y le dio ingreso al joven Lennart Karl.

Horas previas al partido de Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt, pero ya en este 2026, la cuenta Bávaro en X (@Bavaro_Arg) recordó la gran actuación de Luis Díaz aquel día de octubre: “La primer gran masterclass de Lucho desde que llegó al Bayern”.

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

Bayern Múnich, encaminado a ganar la Bundesliga

También antes del partido contra Eintracht Frankfurt, la web oficial de Bayern Múnich escribió: “Bayern tiene en su haber una impresionante ventaja de seis puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund. Un líder con dicha ventaja a estas alturas de la temporada siempre ha acabado campeón en la era de los tres puntos”.

Y agregaron: “Así que, en términos puramente estadísticos, el campeonato ya está bastante encarrilado”.

Con Luis Díaz como protagonista, Bayern Múnich encara una temporada histórica. No solo están vivos y con chances en Bundesliga, sino en todas las demás competencias que encaran a esta altura de la temporada.

Luis Díaz, colombiano al servicio del Bayern Múnich y titular indiscutido. Foto: Getty Images

En Copa de Alemania, Bayern Múnich ya pasó los cuartos de final tras vencer a RB Leipzig. En Champions League, clasificó directo a los octavos de final luego de una brillante fase de liga, y en la Supercopa de Alemania le ganó la final al Stuttgart.

Puede ser una temporada histórica para Bayern Múnich y Luis Díaz, misma que está entrando a la recta final y traería frutos que los hinchas aguardan con deseo: gritar campeón en varios torneos.