Luis Díaz genera amargo recuerdo en Eintracht Frankfurt: refrescan el baile que le pegó con Bayern Múnich

En la previa al partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt, que se desarrollará este sábado 20 de febrero, Luis Díaz es uno de los protagonistas. El rival del cuadro bávaro debe prestar especial atención al guajiro.
Y es que Luis Díaz ya le hizo la fiesta al Eintracht Frankfurt en la primera mitad de esta temporada de Bundesliga. El 4 de octubre de 2025, el colombiano fue titular e indispensable en la goleada que Bayern Múnich le propinó a domicilio al elenco de Fráncfort.
En el último Bayern Múnich vs. Frankfurt, Luis Díaz metió doblete y dio asistencia
Aquel 4 de octubre de 2025, Bayern Múnich goleó 3-0 al Frankfurt. ¿Qué hizo Luis Díaz? Metió dos goles y dio asistencia, es decir, participó directamente en todas las anotaciones que el cuadro bávaro encajo al rival.
Ese día, Vincent Kompany puso de titular a Luis Díaz y lo dejó en cancha durante 88′. Solo hasta ese minuto le dio salida, para el aplauso del público, a pesar de estar de visitante, y le dio ingreso al joven Lennart Karl.
Horas previas al partido de Bayern Múnich ante Eintracht Frankfurt, pero ya en este 2026, la cuenta Bávaro en X (@Bavaro_Arg) recordó la gran actuación de Luis Díaz aquel día de octubre: “La primer gran masterclass de Lucho desde que llegó al Bayern”.
Bayern Múnich, encaminado a ganar la Bundesliga
También antes del partido contra Eintracht Frankfurt, la web oficial de Bayern Múnich escribió: “Bayern tiene en su haber una impresionante ventaja de seis puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Borussia Dortmund. Un líder con dicha ventaja a estas alturas de la temporada siempre ha acabado campeón en la era de los tres puntos”.
Y agregaron: “Así que, en términos puramente estadísticos, el campeonato ya está bastante encarrilado”.
Con Luis Díaz como protagonista, Bayern Múnich encara una temporada histórica. No solo están vivos y con chances en Bundesliga, sino en todas las demás competencias que encaran a esta altura de la temporada.
En Copa de Alemania, Bayern Múnich ya pasó los cuartos de final tras vencer a RB Leipzig. En Champions League, clasificó directo a los octavos de final luego de una brillante fase de liga, y en la Supercopa de Alemania le ganó la final al Stuttgart.
Puede ser una temporada histórica para Bayern Múnich y Luis Díaz, misma que está entrando a la recta final y traería frutos que los hinchas aguardan con deseo: gritar campeón en varios torneos.