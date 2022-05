Luis Díaz no se olvida de Colombia y manda sentido mensaje antes de la final de Champions

El colombiano Luis Díaz afrontará su tercera final con el Liverpool en la temporada, algo impensado para un jugador que hace seis meses apenas estaba tocando la puerta del olimpo. Desde su llegada, el atacante cafetero se ha sabido ganar con creces la confianza del cuerpo técnico y de la fanaticada del conjunto inglés que lo ve como el salvador para la gran final de este sábado ante el Real Madrid por Champions League.

Sin duda alguna, el extremo guajiro tiene una gran presión para el duelo más importante de esta temporada, pues más allá de haber disputado las dos finales anteriores (FA Cup y Copa de la Liga), ante los merengues tendrá un tinte especial por ser su primera final continental como profesional.

Luis Díaz espera ser titular para aportar su granito de arena en la consecusión de un nuevo título para el Liverpool. - Foto: Getty images

Los hinchas colombianos han acudido en masa para apoyar a su compatriota que en las últimas horas les mandó un sentido mensaje, demostrando una vez más su humildad. “Sé que tengo su apoyo (de Colombia) al 100 %, trataré de representarlos de la mejor manera y salir por la victoria”, aseguró Díaz en charla para el diario ‘Liverpool Echo’.

Díaz sabe que lo que está viviendo con el conjunto red es como un sueño, así por lo menos lo ha expresado en la previa de la gran final que se llevará a cabo en París. “Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso”, dijo el guajiro este miércoles atendiendo a los medios de comunicación en zona mixta cumpliendo con el Media Day que promueve la Uefa para cada club participante en la gran final. “Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club”, añadió.

“A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia, por lo que estoy viviendo en Liverpool”, insistió.

Locura en París por Díaz

A su vez, en las inmediaciones de la sede del compromiso, masivamente se empiezan a ver los apasionados hinchas de Liverpool que andan desatados con Lucho. Muestra clara de ello es el video que se ha hecho viral y que tiene como protagonista el nombre del colombiano entre los cánticos de cientos de hinchas que ya están en la capital francesa para el compromiso: “Ay, Luis Díaz nos manda jodidamente locos; ¡ay, Luis Díaz!, ¡ay, Luis Díaz!”.

Aun cuando acumulan una larga racha sin derrotas desde aquel partido de vuelta por los octavos de final de la Champions ante el Inter, el guajiro no se fía y reconoce que será un juego “complicado” por la cantidad de figuras con las que cuenta el Madrid. “Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene. Tenemos que contrarrestar todo lo que nos vayan a plantear”, analizó.

“Es una final, no hay favoritismos, es un partido que se juega minuto a minuto. Vamos a dar el 100 %. Nosotros tenemos una gran plantilla y un gran juego para contrarrestar lo que ellos puedan hacer”, aseguró.

Locura en Paris 🇫🇷 y los hinchas del Liverpool con Luis Díaz, la única alegría que nos queda 🇨🇴. pic.twitter.com/XO7TwqucTh — Romario Quintero R (@RomarioQR) May 27, 2022

Liverpool, con algunas dudas por las recientes lesiones de jugadores que son figuras de su equipo, pudo hacer la recuperación de los mismos y llevarlos a París. Eso sí, cabe aclarar que es posible que aún no estén el 100 % de sus condiciones y solo logren sumar algunos minutos para afrontar el decisivo duelo.

Para Colombia, la alegría está presente luego de que, como era de esperarse, el guajiro Luis Díaz haga parte del grupo para el compromiso que se llevará a cabo este sábado desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Nómina probable de Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Keita, Thiago, Henderson; Salah, Díaz o Jota y Mané.