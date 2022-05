“No me la creo”: las primeras palabras de Luis Díaz antes de la final de Champions

La carrera de Luis Díaz podría marcar un antes y un después este sábado al disputar su primera final de Champions League ante, nada más y nada menos, que el rey de la competición: el Real Madrid de los trece títulos en la historia del torneo más famoso a nivel de clubes en el fútbol europeo.

Liverpool se encuentra todavía en Inglaterra preparando todo el itinerario para viajar a París, donde buscará su séptima corona, la segunda bajo el mando de Jurgen Klopp. Para Lucho es un escenario diferente a todos los que ha vivido, pues en Colombia fue campeón con Junior, en Portugal con el Porto e incluso ya ha levantado títulos con los reds, pero ninguno tan importante como el de este sábado.

“Estoy viviendo un sueño, lo había deseado y había trabajado para eso”, dijo el guajiro este miércoles atendiendo a los medios de comunicación en zona mixta cumpliendo con el Media Day que promueve la Uefa para cada club participante en la gran final. “Hoy en día que lo estoy viviendo no me la creo. Estoy disfrutando y aprovechando cada momento en este gran club”, añadió.

La derrota en la Premier League a manos del Manchester City ya quedó atrás. El colombiano pasó la página y ahora se enfoca en “otro reto mucho más importante” frente al equipo de las remontadas en esta edición de la Champions, un Real Madrid que estuvo a punto de quedar eliminado en octavos, cuartos y semifinal, pero sacó la jerarquía para imponerse cuando ya lo daban por muerto.

Díaz aseguró que el equipo dio “el todo por el todo” para salir campeón de Premier, pero no fue suficiente. “Estuvimos a un punto de conseguir la Liga. Ahora toca prepararnos para lo que se viene y salir a ganar la final”, advirtió.

Aún cuando acumulan una larga racha sin derrotas desde aquel partido de vuelta por los octavos de final de la Champions ante el Inter, el guajiro no se fía y reconoce que será un juego “complicado” por la cantidad de figuras con las que cuenta el Madrid. “Sabemos la calidad del Real Madrid, la experiencia que tiene. Tenemos que contrarrestar todo lo que nos vayan a plantear”, analizó.

“Es una final, no hay favoritismos, es un partido que se juega minuto a minuto. Vamos a dar el 100 %. Nosotros tenemos una gran plantilla y un gran juego para contrarrestar lo que ellos puedan hacer”, aseguró.

En Inglaterra confían en que Díaz tenga una noche soñada y termine de confirmar que está hecho para grandes cosas en Europa. Él, por su parte, se refugia en la experiencia de sus compañeros para lograr el objetivo. “Yo creo que cada uno está en muy buena forma. No solamente yo. Sé que si me dan la oportunidad saldré a aprovecharla”, añadió.

“A veces no me las creo que estoy viviendo estos momentos y sueños. Soy consciente de que estoy generando grandes cosas, no solo aquí, sino en Colombia, por lo que estoy viviendo en Liverpool”, insistió.

Mané, Salah y Díaz, ese es el tridente que en la previa parece ser el elegido por Jurgen Klopp para la final. Si el guajiro llega a marcar ante el Real Madrid, sería el primer colombiano que marca un gol en el partido más importante de la Champions, algo que no lograron ni James Rodríguez, ni Juan Guillermo Cuadrado, ni Dávinson Sánchez, que han sido convocados a finales recientes del torneo europeo.

Lucho terminó agradeciendo el apoyo que ha recibido de los colombianos. “Muchísimas gracias por el apoyo, por estar pendientes siempre a cada resultado y momento. Siempre me lo han transmitido y estoy feliz y agradecido por las personas que se mantienen al tanto, les mando un fuerte abrazo”, concluyó.