Sobre la reacción del guajiro, dicen que no lo toma por sorpresa: “El giro radical de objetivo del Barça no ha tomado por sorpresa a Luis Díaz (Liverpool) y Rashford (United) , los otros candidatos que, con mayor o menor influencia, están en la lista del Barça para reforzar los extremos (...) ninguno de los dos renuncia a nada”, cuenta Mundo Deportivo en un apartado de su sitio web titulado “La reacción de Luis Díaz y Rashford a ‘la ofensiva Nico’”.

Además, respecto a Díaz, ampliaron: “Su situación está más enrocada. Liverpool le ha propuesto una renovación que no contempla y aunque su deseo pasa también por vestir de azulgrana, sabe que no le dejarán salir por menos de 70-80 millones".

"No lo toma por sorpresa": la reacción de Luis Díaz al presunto fichaje de Nico Williams por Barcelona, según la prensa española. | Foto: Visionhaus/Getty Images

Ya son varias semanas donde la prensa española viene destapando el presunto interés de Barcelona por contratar a Luis Díaz. No obstante, con esta movida, parece algo difícil de llevar a cabo. Eso y que Liverpool considera a Díaz como una de sus figuras indispensables.

Lucho fue uno de los convocados en la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria, en junio, ante Perú y Argentina. Contra los incas no jugó por acumulación de tarjetas amarillas, pero ante la albiceleste no solo fue titular, sino que anotó un golazo que fue tendencia mundial.

Aunque no estuvo en cancha contra Perú, habló en rueda de prensa previa y, sobre su futuro, dijo: “Estoy muy feliz en Liverpool, siempre lo he manifestado. Ellos me han recibido muy bien, estamos ahora mismo en contacto con ellos porque obviamente estamos hablando con otros clubes”.