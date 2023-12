Luis Díaz: revelan escalafón en el que Luis es protagonista; lo comparan con Messi, Mbappé y Haaland

Pero Lucho Díaz no solo es figura en la Selección Colombia, también lo es en el Liverpool de la Premier League, el campeonato de liga de clubes más competitivo a nivel mundial. En esta escuadra es ficha clave para el Director Técnico Jürgen Klopp.

El ranking que incluye Díaz es el de los mejores 100 futbolistas de 2023, el cual registra la revista británica Four Four Two. El jugador colombiano ocupó el puesto 53. Esta es la lista: