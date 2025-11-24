Suscribirse

Luis Díaz, solo, vale más que estas selecciones clasificadas al Mundial 2026: lista de cifras asombra

El guajiro, si bien no es uno de los jugadores más caros del mundo, alcanzó un precio que lo coloca arriba de 14 selecciones.

Redacción Deportes
25 de noviembre de 2025, 2:41 a. m.
Luis Díaz se consolida como una de las figuras internacionales, y su valor en el mercado así lo confirma.
Luis Díaz se consolida como una de las figuras internacionales y su valor en el mercado así lo confirma.

Tras la última fecha Fifa del pasado mes de noviembre, quedaron listos 42 de los 48 clasificados al Mundial 2026. Los seis restantes saldrán del repechaje intercontinental y del repechaje en Europa.

La Selección Colombia es una de las seis clasificadas directas en Conmebol (Sudamérica), y por redes sociales se volvió tendencia un tema: Luis Díaz, crack de La Tricolor, acabó siendo más valioso, él solo, que 14 países clasificados al Mundial 2026.

Luis Díaz, más costoso que esta lista de países clasificados al Mundial 2026

Para hacer la comparativa, se toman como referencia los valores del portal web Transfermarkt, especializado en ese ítem del mundo del fútbol. Allí señalan que Luis Díaz tiene un valor de 70 millones de euros.

Así las cosas, estas 14 selecciones cuestan menos que Luis Díaz, según la última actualización de Transfermarkt en cada una de ellas:

  1. Australia: 31.73 millones de euros
  2. Irán: 34.30 millones de euros
  3. Jordania: 7.93 millones de euros
  4. Catar: 17.88 millones de euros
  5. Arabia Saudí: 30.60 millones de euros
  6. Uzbekistán: 63.55 millones de euros
  7. Cabo Verde: 28.15 millones de euros
  8. Egipto: 10.65 millones de euros
  9. Sudáfrica: 27.85 millones de euros
  10. Túnez: 26.00 millones de euros
  11. Curazao: 26.30 millones de euros
  12. Haití: 41.43 millones de euros
  13. Panamá: 30.63 millones de euros
  14. Nueva Zelanda: 14.08 millones de euros
Colombia's Luis Díaz (7) reacts after scoring during the second half of an international friendly soccer match against Australia, Tuesday, Nov. 18, 2025, in New York. (AP Photo/Heather Khalifa)
Luis Díaz, cuota fija de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia en el Mundial 2026.
Contexto: La publicación de Luis Díaz tras la victoria de Colombia ante Australia: deja claro su amor por James Rodríguez

Lista de las 42 selecciones clasificadas al Mundial con su respectivo valor en el mercado:

  1. Canadá: 134.45 millones de euros
  2. México: 192.5 millones de euros
  3. Estados Unidos: 156.30 millones de euros
  4. Australia: 31.73 millones de euros
  5. Irán: 34.30 millones de euros
  6. Japón: 214.60 millones de euros
  7. Jordania: 7.93 millones de euros
  8. Corea del Sur: 128.60 millones de euros
  9. Catar: 17.88 millones de euros
  10. Arabia Saudí: 30.60 millones de euros
  11. Uzbekistán: 63.55 millones de euros
  12. Argelia: 206.35 millones de euros
  13. Cabo Verde: 28.15 millones de euros
  14. Costa de Marfil: 291.43 millones de euros
  15. Egipto: 10.65 millones de euros
  16. Ghana: 141.53 millones de euros
  17. Marruecos: 342.40 millones de euros
  18. Senegal: 395.40 millones de euros
  19. Sudáfrica: 27.85 millones de euros
  20. Túnez: 26.00 millones de euros
  21. Curazao: 26.30 millones de euros
  22. Haití: 41.43 millones de euros
  23. Panamá: 30.63 millones de euros
  24. Argentina: 539.50 millones de euros
  25. Brasil: 913.30 millones de euros
  26. Colombia: 295.40 millones de euros
  27. Ecuador: 320.30 millones de euros
  28. Paraguay: 119.35 millones de euros
  29. Uruguay: 102.40 millones de euros
  30. Nueva Zelanda: 14.08 millones de euros
  31. Austria: 216.20 millones de euros
  32. Bélgica: 435.00 millones de euros
  33. Croacia: 264.20 millones de euros
  34. Inglaterra: 1.29 mil millones de euros
  35. Francia: 1.27 mil millones de euros
  36. Alemania: 784.00 millones de euros
  37. Países Bajos: 801.00 millones de euros
  38. Noruega: 478.90 millones de euros
  39. Portugal: 810.00 millones de euros
  40. Escocia: 220.90 millones de euros
  41. España: 919.00 millones de euros
  42. Suiza: 240.40 millones de euros
Inglaterra posa como la Selección más costosa clasificada al Mundial 2026, según Transfermarkt, con corte a noviembre de 2025.
Inglaterra posa como la Selección más costosa clasificada al Mundial 2026, según Transfermarkt, con corte a noviembre de 2025.

*Datos del 24 de noviembre de 2025, con base a la última actualización de Transfermarkt. Los valores pueden variar por la ausencia de un par de jugadores en cada país.

