Deportes
Luis Díaz, solo, vale más que estas selecciones clasificadas al Mundial 2026: lista de cifras asombra
El guajiro, si bien no es uno de los jugadores más caros del mundo, alcanzó un precio que lo coloca arriba de 14 selecciones.
Tras la última fecha Fifa del pasado mes de noviembre, quedaron listos 42 de los 48 clasificados al Mundial 2026. Los seis restantes saldrán del repechaje intercontinental y del repechaje en Europa.
La Selección Colombia es una de las seis clasificadas directas en Conmebol (Sudamérica), y por redes sociales se volvió tendencia un tema: Luis Díaz, crack de La Tricolor, acabó siendo más valioso, él solo, que 14 países clasificados al Mundial 2026.
Luis Díaz, más costoso que esta lista de países clasificados al Mundial 2026
Para hacer la comparativa, se toman como referencia los valores del portal web Transfermarkt, especializado en ese ítem del mundo del fútbol. Allí señalan que Luis Díaz tiene un valor de 70 millones de euros.
Así las cosas, estas 14 selecciones cuestan menos que Luis Díaz, según la última actualización de Transfermarkt en cada una de ellas:
- Australia: 31.73 millones de euros
- Irán: 34.30 millones de euros
- Jordania: 7.93 millones de euros
- Catar: 17.88 millones de euros
- Arabia Saudí: 30.60 millones de euros
- Uzbekistán: 63.55 millones de euros
- Cabo Verde: 28.15 millones de euros
- Egipto: 10.65 millones de euros
- Sudáfrica: 27.85 millones de euros
- Túnez: 26.00 millones de euros
- Curazao: 26.30 millones de euros
- Haití: 41.43 millones de euros
- Panamá: 30.63 millones de euros
- Nueva Zelanda: 14.08 millones de euros
Lista de las 42 selecciones clasificadas al Mundial con su respectivo valor en el mercado:
- Canadá: 134.45 millones de euros
- México: 192.5 millones de euros
- Estados Unidos: 156.30 millones de euros
- Australia: 31.73 millones de euros
- Irán: 34.30 millones de euros
- Japón: 214.60 millones de euros
- Jordania: 7.93 millones de euros
- Corea del Sur: 128.60 millones de euros
- Catar: 17.88 millones de euros
- Arabia Saudí: 30.60 millones de euros
- Uzbekistán: 63.55 millones de euros
- Argelia: 206.35 millones de euros
- Cabo Verde: 28.15 millones de euros
- Costa de Marfil: 291.43 millones de euros
- Egipto: 10.65 millones de euros
- Ghana: 141.53 millones de euros
- Marruecos: 342.40 millones de euros
- Senegal: 395.40 millones de euros
- Sudáfrica: 27.85 millones de euros
- Túnez: 26.00 millones de euros
- Curazao: 26.30 millones de euros
- Haití: 41.43 millones de euros
- Panamá: 30.63 millones de euros
- Argentina: 539.50 millones de euros
- Brasil: 913.30 millones de euros
- Colombia: 295.40 millones de euros
- Ecuador: 320.30 millones de euros
- Paraguay: 119.35 millones de euros
- Uruguay: 102.40 millones de euros
- Nueva Zelanda: 14.08 millones de euros
- Austria: 216.20 millones de euros
- Bélgica: 435.00 millones de euros
- Croacia: 264.20 millones de euros
- Inglaterra: 1.29 mil millones de euros
- Francia: 1.27 mil millones de euros
- Alemania: 784.00 millones de euros
- Países Bajos: 801.00 millones de euros
- Noruega: 478.90 millones de euros
- Portugal: 810.00 millones de euros
- Escocia: 220.90 millones de euros
- España: 919.00 millones de euros
- Suiza: 240.40 millones de euros
*Datos del 24 de noviembre de 2025, con base a la última actualización de Transfermarkt. Los valores pueden variar por la ausencia de un par de jugadores en cada país.