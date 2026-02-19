Deportes

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

A pesar de la nieve que cayó en la sede deportiva del Bayern Múnich, los jugadores sí trabajaron bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Sebastián Clavijo García

19 de febrero de 2026, 12:48 p. m.
Luis Díaz tuvo que entrenar bajo nieve y frío en Múnich.
Luis Díaz tuvo que entrenar bajo nieve y frío en Múnich. Foto: Getty Images

Bayern Múnich entrenó en condiciones climáticas extremas, preparando el partido de este sábado contra Eintracht Frankfurt por la fecfha 23 de la Bundesliga.

La sede deportiva de Säbener Straße amaneció cubierta por la nieve, pero eso no impidió que Luis Díaz y sus compañeros tuvieran trabajo por hacer bajo las órdenes de Vincent Kompany.

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

La única diferencia es que el cuerpo técnico les ordenó reducir al máximo las entradas fuertes y cuidar el bienestar de sus compañeros durante el entrenamiento de espacio reducido.

Lucho terminó con la cabeza llena de nieve, pero completó la sesión sin ningún problema. El guajiro que nació arropado por el clima cálido de Barrancas, ahora tiene que vivir en temperaturas bajo cero para seguir triunfando en Europa.

Así fue el entrenamiento del Bayern Múnich

BILD, reconocido medio alemán, entregó detalles de lo que fue la sesión de entrenamiento bajo la nieve y las medidas que tomó el club para poder trabajar de cara al partido contra Frankfurt.

“Como empezó a nevar con fuerza desde el mediodía, el club encendió los focos del campo de entrenamiento de Säbener Straße antes de la sesión y sacó los balones de invierno naranjas. El personal del entrenador Vincent Kompany (39) también empezó a palear la nieve con antelación“, informaron.

La idea era preparar la estrategia para la próxima fecha del campeonato local, pero la nieve no lo permitió.

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

BILD añade que “se pudo limpiar la nieve de al menos dos campos de juego pequeños para los entrenamientos con pelota. El problema: la nevada era tan intensa y rápida que los jugadores tenían que detenerse repetidamente, incluso en medio de los entrenamientos, y el personal tenía que volver a palear”.

Buscando algo que los distrajera del frío, los jugadores pidieron música en los megáfonos y la calefacción a tope.

“Ni siquiera el potente sistema de calefacción del campo del Bayern de Múnich pudo soportar estas condiciones climáticas extremas. En contraste con el típico clima invernal alemán, se escuchaban alegres ritmos afro en el enorme sistema de sonido del equipo”, añade el medio alemán.

MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 19: Luis Diaz of FC Bayern Muenchen during a training session at Saebener Straße on February 19, 2026 in Munich, Germany. (Photo by S. Mellar/FC Bayern via Getty Images)
Luis Díaz en el entrenamiento de este jueves, 19 de febrero. Foto: FC Bayern via Getty Images

El grito de Kompany

La prensa alemana también referenció la orden exacta de Vincent Kompany al ver las condiciones en las que se encontraba la sede deportiva.

“No quiero que corran ningún riesgo aquí“, dijo el estratega belga en el arranque de la sesión.

Kompany determinará si reprograma esta sesión de entrenamiento para el viernes, teniendo en cuenta que no pudieron hacer la totalidad de los trabajos que estaban diseñados.

Cabe recordar que Bayern Múnich recibirá el sábado al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena, partido clave en la lucha por el título de la Bundesliga contra Borussia Dortmund. Ese duelo será a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y se transmitirá por Disney +.

Noticias Destacadas