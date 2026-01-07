Mackalister Silva revela el particular detalle que le entregará a Radamel Falcao tras volver a Millonarios

Mackalister Silva es otro ídolo de Millonarios. Se ha ganado los elogios a pulso. Es su lugar en el mundo y se ganó los corazones azules con títulos y amor por la institución. La voz de David tiene peso en la hinchada, en los camerinos e incluso ante los directivos. Por supuesto que su reacción tras el fichaje de Radamel Falcao García es importante en medio de la hinchada.

Y es que Millonarios lo confirmó el 7 de enero y ahora todo es felicidad en la hinchada azul. En horas de la mañana de este 7 de enero, el equipo oficializó el fichaje de Radamel, haciendo efectiva la campaña The Last Dance. Esas tres palabras fueron suficientes para decretar el revuelo en redes sociales, en publicaciones que tuvieron más de dos millones de visualizaciones.

En principio, Radamel Falcao firma por seis meses con Millonarios, con una gran posibilidad de extender el contrato hasta diciembre de 2026. Seguramente, todo pasará por los objetivos a corto plazo, en los que aparecen el título de Liga Colombiana y la victoria ante Atlético Nacional en el superclásico que definirá el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

Con una pretemporada por hacer y con el técnico Hernán Torres al mando, más el trabajo de Ariel Michaloutsos y más caras nuevas como la del chileno Rodrigo Ureña, Millonarios une a sus filas a Radamel Falcao García, en lo que se convierte en un gran golpe de confianza para la hinchada, que garantiza venta de abonos y reconexión hacia el mismo objetivo por ser campeones.

Mackalister Silva y sus palabras por Falcao en Millonarios

Antes del viaje a Buenos Aires, Mackalister Silva atendió a medios de comunicación y el tema de Falcao García no podía faltar. El capitán azul solo tuvo elogios y dijo estar muy contento por la vuelta de su amigo a las filas azules.

Además, confesó el primer regalo que le va a dar apenas comiencen a jugar en Millonarios y ahí dio detalles sobre la cinta de capitán. No le hizo el quite a la pregunta y tampoco dejó dudas de lo que hará.

Mackalister Silva durante el partido contra Once Caldas. Foto: Cristian Bayona

“¿A prestarla (la cinta de capitán)? No, a entregarla. A darla. A todo. En caso de que llegue a ser, ¿quién no va a estar contento que Falcao vuelva a su casa?“, dijo Mackalister Silva ante medios.

Ⓜ️ ¿Mackalister Silva le devolvería la cinta de capitán a Falcao?: "¿A prestarla?, no, a entregarla, a darla, a todo. En caso de que llegue a ser, quién no va a estar contento que Falcao vuelva a su casa"https://t.co/ZDPH866AD7 pic.twitter.com/9ynxwXfmLQ — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) January 7, 2026

La pretemporada contra River Plate y Boca Juniors es la oportunidad para que Falcao y Mackalister vuelvan a jugar juntos y poner a tope el estado físico para la competencia oficial. Se esperan decisiones con Radamel en Argentina y si sumará minutos.