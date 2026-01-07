Deportes

Mackalister Silva revela el particular detalle que le entregará a Radamel Falcao tras volver a Millonarios

Otro ídolo de Millonarios, Mackalister Silva, habló de Radamel Falcao García y su regreso al equipo azul tras la salida a mediados de 2025. Confesó el regalo que le dará.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

8 de enero de 2026, 2:03 a. m.
Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios.
Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

Mackalister Silva es otro ídolo de Millonarios. Se ha ganado los elogios a pulso. Es su lugar en el mundo y se ganó los corazones azules con títulos y amor por la institución. La voz de David tiene peso en la hinchada, en los camerinos e incluso ante los directivos. Por supuesto que su reacción tras el fichaje de Radamel Falcao García es importante en medio de la hinchada.

Y es que Millonarios lo confirmó el 7 de enero y ahora todo es felicidad en la hinchada azul. En horas de la mañana de este 7 de enero, el equipo oficializó el fichaje de Radamel, haciendo efectiva la campaña The Last Dance. Esas tres palabras fueron suficientes para decretar el revuelo en redes sociales, en publicaciones que tuvieron más de dos millones de visualizaciones.

En principio, Radamel Falcao firma por seis meses con Millonarios, con una gran posibilidad de extender el contrato hasta diciembre de 2026. Seguramente, todo pasará por los objetivos a corto plazo, en los que aparecen el título de Liga Colombiana y la victoria ante Atlético Nacional en el superclásico que definirá el clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios.
Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios. Foto: X de @MillosFCoficial

Con una pretemporada por hacer y con el técnico Hernán Torres al mando, más el trabajo de Ariel Michaloutsos y más caras nuevas como la del chileno Rodrigo Ureña, Millonarios une a sus filas a Radamel Falcao García, en lo que se convierte en un gran golpe de confianza para la hinchada, que garantiza venta de abonos y reconexión hacia el mismo objetivo por ser campeones.

Deportes

La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Deportes

Adrián Ramos, clave para la llegada de un refuerzo con recorrido europeo a América de Cali

Deportes

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Deportes

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Deportes

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

Deportes

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Deportes

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Deportes

La reacción de Alberto Gamero por ver de nuevo a Falcao García con Millonarios: no lo ocultó

Deportes

Mundialista se le ofreció a Falcao García para armar gran dupla en Millonarios: “Llévame”

Deportes

Ante rival histórico: este sería el primer partido de Falcao García en su regreso a Millonarios

Mackalister Silva y sus palabras por Falcao en Millonarios

Antes del viaje a Buenos Aires, Mackalister Silva atendió a medios de comunicación y el tema de Falcao García no podía faltar. El capitán azul solo tuvo elogios y dijo estar muy contento por la vuelta de su amigo a las filas azules.

Además, confesó el primer regalo que le va a dar apenas comiencen a jugar en Millonarios y ahí dio detalles sobre la cinta de capitán. No le hizo el quite a la pregunta y tampoco dejó dudas de lo que hará.

Mackalister Silva durante el partido contra Once Caldas.
Mackalister Silva durante el partido contra Once Caldas. Foto: Cristian Bayona

“¿A prestarla (la cinta de capitán)? No, a entregarla. A darla. A todo. En caso de que llegue a ser, ¿quién no va a estar contento que Falcao vuelva a su casa?“, dijo Mackalister Silva ante medios.

La pretemporada contra River Plate y Boca Juniors es la oportunidad para que Falcao y Mackalister vuelvan a jugar juntos y poner a tope el estado físico para la competencia oficial. Se esperan decisiones con Radamel en Argentina y si sumará minutos.

Más de Deportes

Millonarios asegura liderato del cuadrangular gracias a su victoria frente a Santa Fe en la primera fecha del cuadrangular B.

La maniobra de Millonarios para que Falcao suspenda las cuatro fechas de castigo en el FPC: Jugada maestra

Adrián Ramos, figura e ídolo de América de Cali.

Adrián Ramos, clave para la llegada de un refuerzo con recorrido europeo a América de Cali

Radamel Falcao (izquierda) con Macalister Silva (derecha) en la concentración de Millonarios.

Mackalister Silva revela el particular detalle que le entregará a Radamel Falcao tras volver a Millonarios

Falcao García, capitán de Millonarios.

Este sería el mega salario de Radamel Falcao García en su regreso a Millonarios

Santiago Giordana y Falcao jugando juntos, en Millonarios, en la Liga BetPlay 2025-l.

Revelan movida de Santiago Giordana en Millonarios: se supo tras el anuncio de Falcao

Radamel Falcao García y Miguel Ángel Russo.

Boca Juniors vs. Millonarios en La Bombonera y homenaje a Miguel Ángel Russo: ¿Jugará Falcao García?

La tabla de posiciones en Premier League tras inesperado empate de Manchester City. Wolves aún sigue abajo.

Traspié del Manchester City mueve la tabla en Premier League: al Wolves de Arias no le alcanza

Parece que Néstor Lorenzo tiene una postura clara sobre el regreso de Falcao a Millonarios y un posible llamado al Mundial 2026.

Revelan la postura de Néstor Lorenzo por el regreso de Falcao a Millonarios: decisión para el Mundial

Técnico de Wolverhampton y Jhon Arias contra Everton.

La contundente decisión del DT del Wolverhampton con Jhon Arias contra Everton: Nadie lo vio venir

¿Nuevamente Falcao jugando con Millonarios ante River Plate? Ya pasó en 2024.

¿Jugará Falcao ante River Plate? Fecha y hora para ver el amistoso de Millonarios

Noticias Destacadas