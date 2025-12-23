Deportes

Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

El vallecaucano es gran protagonista en la EFL Cup, luego de lanzar certera asistencia que puso en aprietos al Arsenal cuando menos pensaba en los penaltis.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

24 de diciembre de 2025, 2:05 a. m.
Jefferson Lerma, volante colombiano.
Jefferson Lerma, volante colombiano. Foto: Fotos: Pantallazo @SC_ESPN / Getty Images

Jefferson Lerma fue gran protagonista en los cuartos de final de la EFL Cup. Nuevamente, Crystal Palace hizo resonar su nombre en Inglaterra y por poco tumba a un gran favorito. Quedó la sensación que compitió hasta el final, más allá que los penaltis dictaron otra cosa. Otra vez, este club de Londres demostró que el proceso deportivo del técnico Oliver Glasner va por buen camino pese a la eliminación.

Por los cuartos de final de la EFL Cup, Crystal Palace se tuvo que citar con el Arsenal, que domina en la Champions y Premier League al ser primero en ambos torneos, y el acceso a las semifinales de la Copa de la Liga era obligatorio. No podía perder y al final consiguió el resultado sufriendo más de la cuenta. El club de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se comportó a la altura y quedó a puertas de la historia.

Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. Foto: Getty Images.

Cabe recordar que Daniel Muñoz no estuvo en este partido por lesión, situación diferente para Jefferson Lerma, quien sí dijo presente y tuvo gran protagonismo que cambió la historia del juego. El volante vallecaucano fue titular y le tocó esperar hasta el 90+4 para amargar un triunfo que el Arsenal tenía casi confirmado sin tener que ir a los penaltis.

Jefferson Lerma asistió en un cobro desde el costado que parecía letal para el Crystal Palace. El volante de la Selección Colombia se dejó ver en el segundo palo para ganar en el salto, conectó con la pelota y devolvió el balón al ‘corazón’ del área’, donde Marc Guéhi solamente tuvo que empujar la pelota y así empatar el juego y colocar el 1-1 en el Emirates Stadium de Londres. Los ‘Gunners’ se habían ido adelante en el marcador con autogol de Maxence Lacroix al 80′.

Luis Díaz también es actor: estelar aparición en video de Navidad de Bayern Múnich

Los cinco refuerzos que busca América de Cali para el 2026: directivo del club lo confirmó

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Dimayor despacha sanciones a Junior y Atlético Nacional tras ser campeones: multas y cierres son oficiales

¿Luis Fernando Muriel jugando la Copa Sudamericana 2026? Reportan el equipo colombiano que le hizo oferta

Figura de Atlético Nacional sigue los pasos de Marino Hinestroza: se iría al exterior y dejaría hueco

Él es Matt Wells, el nuevo entrenador de Colorado Rapids; llega desde la Premier League a la MLS

Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Tormento para el Crystal Palace de Jefferson Lerma: agónica tanda de penales contra Arsenal en EFL Cup

Angustia para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: se supo una mala que les caería en Crystal Palace

Asistencia de Lerma para forzar los penaltis ante Arsenal

Tras el 1-1, en los cobros desde el punto penal se definió todo y Jefferson Lerma también anotó el que le perteneció:

  1. Martin Ødegaard (Arsenal): gol
  2. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): gol
  3. Declan Rice (Arsenal): gol
  4. Justin Devenny (Crystal Palace): gol
  5. Bukayo Saka (Arsenal): gol
  6. Will Hughes (Crystal Palace): gol
  7. Leandro Trossard (Arsenal): gol
  8. Borna Sosa (Crystal Palace): gol
  9. Mikel Merino (Arsenal): gol
  10. Jefferson Lerma (Crystal Palace): gol
  11. Riccardo Calafiori (Arsenal): gol
  12. Adam Wharton (Crystal Palace): gol
  13. Jurriën Timber (Arsenal): gol
  14. Christantus Uche (Crystal Palace): gol
  15. William Saliba (Arsenal): gol
  16. Maxence Lacroix (Crystal Palace): tapó Kepa Arrizabalaga

De esta manera, Arsenal pasa de ronda y ahora se citará con el Chelsea en las semifinales de la EFL Cup en un nuevo derbi de Londres. En la otra llave, Manchester City jugará ante Newcastle.

