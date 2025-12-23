Magistral asistencia de Jefferson Lerma que le da la vuelta al mundo y muestra su potencial: sonríe Lorenzo y Colombia

Jefferson Lerma fue gran protagonista en los cuartos de final de la EFL Cup. Nuevamente, Crystal Palace hizo resonar su nombre en Inglaterra y por poco tumba a un gran favorito. Quedó la sensación que compitió hasta el final, más allá que los penaltis dictaron otra cosa. Otra vez, este club de Londres demostró que el proceso deportivo del técnico Oliver Glasner va por buen camino pese a la eliminación.

Por los cuartos de final de la EFL Cup, Crystal Palace se tuvo que citar con el Arsenal, que domina en la Champions y Premier League al ser primero en ambos torneos, y el acceso a las semifinales de la Copa de la Liga era obligatorio. No podía perder y al final consiguió el resultado sufriendo más de la cuenta. El club de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se comportó a la altura y quedó a puertas de la historia.

Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. Foto: Getty Images.

Cabe recordar que Daniel Muñoz no estuvo en este partido por lesión, situación diferente para Jefferson Lerma, quien sí dijo presente y tuvo gran protagonismo que cambió la historia del juego. El volante vallecaucano fue titular y le tocó esperar hasta el 90+4 para amargar un triunfo que el Arsenal tenía casi confirmado sin tener que ir a los penaltis.

¡EMPATA CRYSTAL PALACE SOBRE EL FINAL! Guehi la empujó y marca el 1-1 agónico ante Arsenal.



📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J7ZZL2g8cD — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2025

Jefferson Lerma asistió en un cobro desde el costado que parecía letal para el Crystal Palace. El volante de la Selección Colombia se dejó ver en el segundo palo para ganar en el salto, conectó con la pelota y devolvió el balón al ‘corazón’ del área’, donde Marc Guéhi solamente tuvo que empujar la pelota y así empatar el juego y colocar el 1-1 en el Emirates Stadium de Londres. Los ‘Gunners’ se habían ido adelante en el marcador con autogol de Maxence Lacroix al 80′.

Asistencia de Lerma para forzar los penaltis ante Arsenal

Tras el 1-1, en los cobros desde el punto penal se definió todo y Jefferson Lerma también anotó el que le perteneció:

Martin Ødegaard (Arsenal): gol Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): gol Declan Rice (Arsenal): gol Justin Devenny (Crystal Palace): gol Bukayo Saka (Arsenal): gol Will Hughes (Crystal Palace): gol Leandro Trossard (Arsenal): gol Borna Sosa (Crystal Palace): gol Mikel Merino (Arsenal): gol Jefferson Lerma (Crystal Palace): gol Riccardo Calafiori (Arsenal): gol Adam Wharton (Crystal Palace): gol Jurriën Timber (Arsenal): gol Christantus Uche (Crystal Palace): gol William Saliba (Arsenal): gol Maxence Lacroix (Crystal Palace): tapó Kepa Arrizabalaga

De esta manera, Arsenal pasa de ronda y ahora se citará con el Chelsea en las semifinales de la EFL Cup en un nuevo derbi de Londres. En la otra llave, Manchester City jugará ante Newcastle.