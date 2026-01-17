Deportes

Malas noticias para Jefferson Lerma en la Premier League; Liverpool no levanta cabeza y el Chelsea toma aire

El cuadro del colombiano ahora es 13 en la tabla de posiciones del torneo, luego de una nueva derrota.

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de enero de 2026, 6:15 p. m.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace.
Jefferson Lerma, colombiano al servicio de Crystal Palace. Foto: Getty Images.

El Liverpool puede haber dicho definitivamente adiós a las posibilidades de revalidar el título tras empatar 1-1 ante el Burnley en Anfield, mientras que el Chelsea superó por 2-0 al equipo revelación de la Premier League, el Brentford.

Óscar Córdoba se la juega y sorprende con predicción sobre futuro de la Selección Colombia en Mundial 2026: “Bombos y platillos”
Arne Slot vive días complicados al mando de Liverpool.
Arne Slot vive días complicados al mando de Liverpool. Foto: Getty Images

Es el cuarto empate consecutivo en el campeonato para los Reds, que de esta manera quedan a 12 puntos del Arsenal, aunque el líder de la Premier League tiene un partido pendiente, este sábado en Nottingham frente al Forest.

La visita del penúltimo clasificado a Anfield parecía una ocasión propicia para que el Liverpool sumara los tres puntos y dominó la primera parte, teniendo premio en el minuto 42 cuando el alemán Florian Wirtz abrió el marcador.

Antes, a la media hora, el húngaro Dominik Szoboszlai falló un penal que podría haber dado una ventaja cómoda a los locales al descanso.

Wirtz tuvo un par de ocasiones al inicio del segundo periodo para sentencia, pero el ex del Leverkusen falló y fue el Burnley el que acabó marcando, por medio de Marcus Edwards, que batió de disparo cruzado al brasileño Alisson Becker (65).

El Liverpool lo intentó hasta el final y anotó de nuevo, pero el gol del francés Hugo Ekitiké fue anulado por haber tocado la pelota con la mano antes de su remate a la red (78).

En Turquía notifican a Jhon Durán con millonaria multa por lo que hizo en Fenerbahçe: valor en pesos colombianos
MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 4: Enzo Fernandez of Chelsea gestures during the Premier League match between Manchester City and Chelsea at Etihad Stadium on January 4, 2026 in Manchester, England. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Offside via Getty Images)
Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea FC Foto: Offside via Getty Images

Chelsea logró victoria y se llena de entusiasmo

En Stamford Bridge, el Chelsea logró su primera victoria desde que se sienta en el banquillo Liam Rosenior.

El portugués João Pedro (26′) y Cole Palmer de penal (76′) fueron los autores de los goles de los Blues, que con la victoria alcanzan los 34 puntos y ascienden a la sexta posición del campeonato, a dos puntos del Liverpool y uno del Manchester United en la pelea por los puestos de Champions.

En el primer partido del sábado, en el derbi de Mánchester, el United venció por 2-0 al City (goles del camerunés Bryan Mbeumo en el 64′ y de Patrick Dorgu en el 76), en el debut en el banquillo local de Michael Carrick.

Con la derrota, el City queda a seis puntos del Arsenal, a falta del partido de los Gunners, e incluso podría perder la segunda plaza si el domingo el Aston Villa puntúa en casa ante el Everton (ambos están empatados a 43 puntos).

Lerma, titular en la caída del Crystal Palace

Luto en el fútbol: Yerry Mina recibió noticia sobre la muerte de directivo clave para su llegada a Italia
Jefferson Lerma se irá de Crystal Palace y no hay claridad de su futuro a meses del Mundial 2026
Jefferson Lerma se irá de Crystal Palace y no hay claridad de su futuro a meses del Mundial 2026 Foto: Getty Images

En los otros partidos del sábado, el West Ham derrotó por 2-1 al Tottenham en un derbi londinense, mientras que Sunderland y Leeds superaron en su casa al Crystal Palace y Fulham, respectivamente.

El Palace, que contó con el colombiano Jefferson Lerma desde el principio, sufrió la anotación de Enzo Le Fee al minuto 30, pero logró igualar las acciones 3 minutos después, gracias a la anotación de Yéremy Pino; sin embargo, no pudieron sostener el marcador y sobre el minuto 71, Brian Brobbey marcó para darle la victoria definitiva al Sunderland.

Con este resultado, los de Lerma caen a la posición 13; hay que decir que en los últimos cinco partidos solo han sumado 2 puntos de 15 disputados

Tabla de posiciones Premier League

