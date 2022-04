“Marcó un legado y era lo mínimo que merecía”: Rafael Santos Borré sobre dedicatoria a Freddy Rincón

Rafael Satos Borré convirtió el gol que fue elegido como mejor de la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Europa League. Lo hizo nada más y nada menos que ante el Barcelona de España, después de que al minuto 36 los catalanes se enredaran tras un pase de Dembélé para Busquets, que fue anticipado por Kostić para dar asistencia al cafetero.

Borré picó, se acomodó y con la defensa mal parada que le dio todo espacio, se perfiló y sacó un derechazo inatajable para Ter Stegen.

Su primer gol es inolvidable, además, porque ayudó a la victoria de Eintracht 1-3 sobre Barcelona en el Camp Nou, dejando en el camino al favorito al título de ese certamen.

En entrevista con Win Sports, el colombiano confesó a Andrea Guerrero que desde que jugaba en las canchas de arena cuando era solo un niño quería marcarle a uno de los equipos más grandes del mundo.

“Para mí es una explosión de emociones, me acuerdo de muchas cosas. Hablaba con mi papá cuando estábamos en las canchas de arena o a nivel ‘amateur’ lo soñaba contra uno de los mejores equipos del mundo”, dijo en entrevista después del partido.

➕"En la Selección pensando que íbamos a tener las oportunidades, se nos acabó el tiempo al final, el fútbol apareció muy tarde" Rafael Santos Borré, delantero de Frankfurt.#PorSiempreFreddy pic.twitter.com/4E1UrbDAk2 — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 15, 2022

El Eintracht se enfrentará por un puesto en la final al West Ham, que goleó 3-0 en su visita al Lyon.

Derrotar al equipo de Xavi con casa llena y gran presencia de alemanes será un hito en la carrera de Borré que por primera vez le marca al Barcelona, pues cuando vistió la camiseta del Villareal fue suplente cuando enfrentó a los blaugranas.

“Fue una alegría muy grande y enorme. Fue una gran noche y la vinimos a buscar, sabíamos que debíamos estar concentrados los 90 minutos y ejecutar el plan de juego con un equipo que te hace daño en cualquier momento, y terminar bien las jugadas de ataque que tuviéramos. Siempre quedará ese gol en mi memoria, lo recordaré toda la vida en la casa del Barcelona y marcará mi carrera”, dijo a Andrea Guerrero.

Más que la anotación que fue una completa pintura, la dedicatoria le dio la vuelta al mundo. Rafael Santos Borré, que viste el dorsal 19 del Eintracht Frankfurt, sabe que luce el mismo número que Freddy Rincón inmortalizó en la Selección Colombia.

Después de la euforia de abrazos con sus compañeros, señaló la pantaloneta e hizo con sus manos el símbolo de oración. “Lo hablaba con mi papá y mi familia. Cuando estuve en Cali de vacaciones compartí entrenamientos con él y su hijo Sebastián, era una persona que sentía cercana. Me dejó impresionado la noticia y durante todo el día lo tenía en mi cabeza. Ver que él usaba el 19 en la Selección era algo que me llamaba la atención y cuando hice el gol se me vino rápido a la cabeza y dije se lo voy a dedicar, porque es alguien que marcó un legado y lo mínimo que merecía era algo como eso”, afirmó.

¡ARREGLEN ESE ARCO! Reviví el GOLAZO de 🇨🇴 Rafa Santos Borré en la victoria del 🇩🇪 E. Frankfurt sobre 🇪🇸 Barcelona en la 🏆 #UELxESPN. pic.twitter.com/FvD8ZGdmfP — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 14, 2022

Junto a Radamel Falcao García, Rafael Santos Borré se convirtió en uno de los pocos jugadores de la actual generación en rendir algún homenaje a ‘El Coloso de Buenaventura’.

El barranquillero, pese a nacer en el año 95 y no haber disfrutado a Rincón a plenitud, sabe lo que significa en el balompié mundial su legado. “Somos muy chicos y no entendemos la magnitud de lo que hizo esa generación de Freddy, Valderrama, Asprilla, Leonel. Mi papá me dice que ellos les abrieron las puertas a las próximas generaciones en un tiempo muy difícil que vivimos en el país. Ese legado merece respeto de mi parte y admiración increíble. Toda esa camada será recordada por todos los tiempos. Freddy en especial con el gol a Alemania”, destacó.

Para concluir la entrevista con el canal deportivo, Rafael confesó que en Frankfurt juega en su posición habitual. Constantemente, Reinaldo Rueda fue criticado por ponerlo en otras zonas de la cancha que no favorecían su fútbol con la Tricolor. “Me siento muy cómodo, me dan la libertad de moverme como yo desee y el equipo se ha ido adaptando a lo que nos gusta a cada uno. Nos hemos ido acoplando al proyecto”, finalizó.