Marino Hinestroza no aguantó la emoción por debutar en Selección Colombia: mencionó duro suceso

No obstante, el debut en Selección Colombia, para Marino Hinestroza , marca un antes y un después en su carrera. Habló al respecto en zona mixta, y mencionó un duro suceso.

“En lo personal estoy muy contento porque he luchado mucho. Vengo del barrio popular, de la comuna 4 de Cali que es un barrio muy complicado. Hace dos semanas hubo tres muertos conocidos, entonces sí, se me vienen sentimientos de mi barrio, de la gente que está allá... hasta se me eriza la piel”, arrancó afirmando Marino.