Mbappé enciende polémica contra uno de los patrocinadores del Mundial de Qatar 2022

Una de las figuras actuales del futbol mundial es Kylian Mbappé, y por lo mismo, los ojos de millones de personas están sobre él en cada movimiento. Sin embargo, su paso por la Copa del Mundo de este año ha llevado consigo una polémica que puede estar afectándole en su futuro.

Al parecer, las convicciones personales del jugador francés no estarían alineadas con las ideas de sus patrocinadores, por lo que ha venido desatando una polémica al dejar a un lado la marca de la cerveza Budweiser, aunque no es la primera vez que el deportista tiene un gesto “inapropiado” frente a compañías que le apoyan, pero que el mismo Mbappé no aprueba, como comida rápida o gaseosas.

Sin embargo, tras ser elegido como el mejor jugador del duelo entre Francia y Polonia, juego que llevó a la selección francesa a cuartos de final, y que tuvo la doble participación de Mbappé para el triunfo, la fotografía oficial del evento en la que le entregan el trofeo al jugador del Paris Saint-German quedó sin el logo del patrocinador del premio, Budweiser.

En la instantánea se ve como el francés posa con el premio en sus manos pero tapando el logo del patrocinador, a esto se le suma que en el duelo entre Francia y Dinamarca en la fase de grupos, donde Mbappé también fue señalado como el mejor del partido, el deportista decidió no ser parte de la rueda de prensa obligatoria por la Fifa, lo que le acarreó una multa que deberá pagar con sus propios ingresos.

Mbappé empató récord de Messi en los mundiales

La cita deportiva Mundial Qatar 2022 sigue adelante y con el paso de los días se va marcando el paso de una era liderada por el argentino Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a una nueva etapa donde el francés Kylian Mbappé parece ser quien manda.

Partido tras partido, el delantero de la selección gala sigue igualando récords y destronando marcas que habían sido establecidas en mundiales pasados, por lo que mucho hablan de que es el comienzo del reinado de Mbappé.

Una de esas líneas que sobrepasó el delantero del Paris Saint Germain lo relaciona directamente con su compañero de club, Messi, quien disputa su último Mundial y quien en su hoja de vida tiene el registro de nueve goles en 23 partidos por copas del mundo.

Para lograr esta marca, el argentino necesitó participar en cinco mundiales y marcar en cuatro, mientras que Mbappé tan solo ha participado en Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que sus números toman mayor relevancia. En la pasada cita orbital, el francés anotó en cuatro oportunidades, mientras que en tierra árabe ya acumula cinco dianas.

A este ritmo, los analistas deportivos consideran que es muy probable que supere a Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales; el alemán acumula 16 tantos en 24 partidos y está a tan solo siete tantos de ser igualado por el delantero francés.

Con su tanto de este domingo, Giroud suma 52 goles como internacional, uno más que Thierry Henry, que tenía el récord desde 2009.

Mbappé, por su parte, suma ya cinco goles en Qatar y es el máximo anotador del torneo y un total de nueve en Copa del Mundo, siendo el segundo máximo anotador de los bleus en este torneo, por detrás de los 13 de Just Fontaine. Adicionalmente, superó al brasileño Pelé como el futbolista menor de 24 años con mayor cantidad de goles.

Por dar una medida de lo que supone la cifra de goles de Mbappé, que tiene solo 23 años y disputa su segundo Mundial, Lionel Messi suma nueve en cinco Copas del Mundo y Cristiano Ronaldo ocho, en otras tantas ediciones.

“Tiene esa capacidad de cambiar el transcurso de un partido en cualquier momento”, le felicitó el seleccionador francés Didier Deschamps.

“Como entrenador, no hay una fórmula posible para parar a Mbappé, es un jugador fantástico y hoy nos hizo mucho daño”, se resignó por su parte el técnico polaco Czeslaw Michniewicz.

*Con información de la AFP.