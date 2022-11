Mbappé volvió a gambetear a la prensa en el Mundial Qatar 2022; los franceses serán multados por la Fifa

Francia, actual campeón del mundo, ha logrado, hasta ahora, una actuación perfecta en el Mundial Qatar 2022 luego de derrotar a Australia y a Dinamarca con actuaciones brillantes de Oliver Giroud y Kilian Mbappé, quienes se reportaron con doblete, respectivamente.

Precisamente, en el último duelo, el delantero del Paris Saint Germain fue elegido como el MVP del cotejo, por lo que debía atender a la prensa, situación que no se dio y que generó incomodidad en la organización del Mundial, la misma que ya había notificado a la federación francesa por algo similar en la primera jornada.

Aunque varios de los futbolistas de la selección gala que van rumbo a los camerinos se han detenido en la zona mixta para dar las declaraciones, Mbappé ha evitado a los comunicadores en ambos cotejos, situación que le acarreará a la actual campeona del mundo una multa económica.

Algunos medios franceses coinciden en señalar que la decisión del futbolista de no atender a los periodistas obedece a la incertidumbre que hay sobre su futuro en el PSG y los rumores que lo vinculan, principalmente, con el Real Madrid.

Ante este panorama, la prensa gala asegura que tanto la Federación Francesa de Fútbol, como el ex Mónaco, habrían acordado que el delantero no entregue declaraciones a los medios, esto con el fin de que no se deteriore el buen ambiente en el camerino de los campeones del mundo con preguntas que dejen en un segundo plano la buena actuación que, hasta el momento, han tenido en Qatar 2022.

Aunque se desconoce el monto de la multa, todo parece estar bajo los cálculos de las directivas francesas que prefieren asumir el golpe a sus arcas, que permitir distracciones que pongan en riesgo el rendimiento de sus futbolistas en la Copa del Mundo que se desarrolla en tierra árabe.

Mbappé, en carrera como goleador del Mundial Qatar 2022

Tras su magnífica presentación en la victoria de Francia sobre Dinamarca (2-1), Kylian Mbappé se montó a lo más alto de la tabla de goleadores del Mundial de Qatar 2022, solo acompañado por la gran figura del grupo A, el ecuatoriano Enner Valencia, que marcó 2 en el debut ante los anfitriones y repitió el viernes para la igualdad frente a Países Bajos.

Mbappé llegó a 7 goles en apenas dos mundiales disputados y con 23 años cumplidos, lo que lo pone como un serio contendiente a, en un futuro, tumbar el récord histórico que sigue en manos del alemán Miroslav Klose, con 16 tantos.

Y es que la forma física del delantero del PSG parece estar mejor que nunca. Su velocidad y descaro a la hora de atacar le permiten llegar a gol con facilidad, haciendo olvidar además los problemas con los que Francia debutó en Qatar 2022, a raíz de las lesiones de Karim Benzema, Christopher Nkunku, Paul Pogba y N’Golo Kanté.

Con su doblete ante los daneses, Mbappé, que tiene 61 partidos internacionales con su selección, también llegó a siete en Mundiales. Ya había anotado cuatro en Rusia 2018 cuando con solo 18 años asombraba al mundo y uno en el debut con victoria 4-1 sobre Australia hace unos días atrás.

A su corta edad, ya se convirtió en el segundo máximo goleador francés de los mundiales, detrás del legendario Just Fontaine, que anotó 13 tantos en Suecia-1958, y por delante de Thierry Henry (6) y de, nada menos, que los mejores exponentes del ‘fútbol champagne’, Michel Platiní y Zinedine Zidane, ambos con cinco.

Eso lo ha hecho acreedor de millones de aplausos en esta primera semana del Mundial, además de los halagos de sus compañeros, que lo ven como la esperanza de repetir título cuatro años después. “Lo felicité públicamente. Se lo merece, estoy contento por él, fue decisivo esta noche en la segunda parte, ha subido de nivel en este partido”, dijo Olivier Giroud, su compañero en el ataque de los Bleus. “Iguala a Zizou y estoy contento por él. Es decisivo en todos los partidos, es estupendo para él y para el equipo”, agregó.