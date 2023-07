Melissa Martínez fue atendida en hospital de Australia previo al partido Colombia vs. Alemania, ¿qué le pasó?

La Selección Colombia, con pie y medio en los octavos de final

“Es una jugada preparada. Con Leicy habló mucho de que me gusta que cobre para sacar el balón de la zona de Alemania. Tenía la convicción que me iba a quedar una y las oportunidades hay que aprovecharlas (...) Solo recuerdo que me levanto, golpeo el balón y veo que entra abajo. No me la creía, lloré, fue impresionante. Me imagino la alegría de toda Colombia que me envió la energía para marcar este gol”, dijo la zaguera describiendo su anotación.