Messi Mbappé: así llamaron a un bebé hondureño en conmemoración a los futbolistas

Con la fiebre del fútbol que se vive actualmente en el mundo gracias a la Copa del Mundo masculina en Qatar, una diversidad de fanáticos ha volcado su gusto por el deporte a su vida personal, dejando legados en algunas familias.

Este es el caso de la familia hondureña Medina Rodríguez, quienes, en conmemoración a dos grandes deportistas que hoy se encuentran en el Mundial, decidieron poner a su tercer hijo Messi Mbappé, dos de las estrellas del reconocido club francés Paris Saint Germain.

El hecho se presentó en Concepción del Norte, Santa Bárbara, Honduras, en donde, el padre del menor ha mostrado a diversos medios de comunicación del país, la hoja del Registro Nacional de las Personas (RNP) para demostrar la veracidad del nombre de su hijo.

La historia se ha hecho viral en redes sociales después que canales de televisión como LTV Honduras asistieran al domicilio del señor para comprobar que el infante nacido el 17 de junio realmente se llamara Messi Mbappé Medina Rodríguez.

Esta familia a demostrado su pasión por el fútbol en otras ocasiones pues sus otros dos hijos se llaman Diego Drogba (en homenaje Didier Yves Drogba, estrella del Chelsea, y a Diego Armando Maradona) y Aldo Balotelli (en alusión a un futbolista italiano que destaca en Suiza).

Este hombre le informó al medio de comunicación que le puso estos nombres a sus hijos porque estaba “requete aburrido de escuchar nombres similares en la aldea, hay que ser inteligente para recibir más fama y sentirse orgulloso de tener niños con nombres europeos y sonados en el mundo”.

Ciudadano de #SantaBárbara, #Honduras decide nombrar a su hijo menor como #Messi #Mbappé.



El hondureño de oficio barbero decidió nombrar al menor como "Messi Mbappé" Medina Rodríguez y a sus otros dos hijos como Diego Drogba y Aldo Balotelli.@elchiringuitotv pic.twitter.com/KiutOxVLud — LTV Honduras (@LTV_Honduras) November 25, 2022

Actualmente, el Registro Nacional de las Personas de Honduras registra que más de 50 niños en el territorio nacional se llaman Cristiano (como Cristiano Ronaldo, el jugador portugués) y más de 90 infantes tienen por nombre Messi (como la estrella argentina, Lionel Messi).

Cabe resaltar que actualmente Cristiano y Messi se encuentran participando en Mundial de Qatar 2022. El primero de ellos, durante el partido de Portugal contra Ghana, estuvo al borde del llanto mientras entonaba los versos que lo identifican como portugués.

El capitán, también conocido como CR7, tuvo que disimular su sentimiento cerrando los ojos, mientras las cámaras de la transmisión oficial lo enfocaban directamente, olvidándose de los otros 10 jugadores del conjunto luso.

En el segundo tiempo del mismo compromiso, llegaría el momento de un gol de penal, que además tuvo el condimento del récord histórico y el regreso del ‘siuuuuu’, la clásica celebración de CR7, misma que había olvidado en sus últimas anotaciones con el Manchester United.

En cuanto Lionel Messi, busca darle a Argentina el tercer campeonato del mundo de su historia y ganar el primer en su carrera deportiva. Sin embargo, el pasado miércoles, la selección Argentina sufrió una de las derrotas más dolorosas en los mundiales de fútbol.

La albiceleste, además de perder un invicto de 36 partidos, empezó con pie izquierdo el Mundial de Qatar y dejó muchas dudas para soñar con la clasificación a la ronda de octavos de final. La derrota de esta selección ante Arabia Sudita dejó en la opinión pública un sinfín de opiniones a Lionel.

Por ejemplo, Zico, un referente de la historia del fútbol brasileño, no se guardó nada a la hora de hablar sobre el argentino. En una entrevista con Lance, el exjugador, quien compartió cancha con Maradona, cuestionó la actitud de Messi dentro del terreno de juego por la adversidad.

“Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, aseguró.