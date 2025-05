Metieron en discusión a Cristiano Ronaldo para presionar a Néstor Lorenzo: explosivo tema para eliminatorias

Unos dicen que sí y otros dicen que no, por eso es, sin lugar a dudas, un explosivo tema de cara a la siguiente doble fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

Dayro Mauricio Moreno Galindo, a sus 39 años, es la gran figura de Once Caldas de Manizales en la Copa Conmebol Sudamericana y en la Liga BetPlay del primer semestre del año.

Pero si su edad es un problema, Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, entrenador de Once Caldas, puso un gran ejemplo y pidió nuevamente el llamado de Dayro a la Selección Colombia.

"A Dayro le dije que íbamos por Galván y por Falcao, yo quiero que usted sea el goleador del fútbol colombiano"

“Dayro y yo hemos tenido una gran empatía, Dayro es una persona que es alegre, habla con vos, va en el bus y se baja para tomarse fotos con los hinchas, es una persona que tiene carisma y me siento muy orgulloso de estar al lado de él”, expresó.

Por último, el estratega hizo referencia al calendario de Once Caldas y la Copa Sudamericana. “Dicen que con los equipos colombianos no pasa nada a nivel internacional, pero es que es muy duro, a mí me tocó ir a Chile viajando casi ocho horas y devolverme a Bolivia, muy duro el camino y venir a jugar a Colombia y mandarme para otro lado... le tiene que dar a uno tiempo, uno debe tener siquiera cuatro días para recuperar al equipo. Yo creo que, en este momento, en estas instancias, la Federación debería pensar más en darle un poquito de descanso a los equipos que están en copa”, terminó.