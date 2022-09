Miguel Borja, calificado de “jugador limitado” en River Plate: no cesan las críticas

La llegada de Miguel Ángel Borja a River Plate sin duda fue una de las más sonadas en los últimos tiempos en el fútbol sudamericano, debido a que durante varias semanas la incertidumbre se tomó la negociación entre los clubes que estaban interesados (Junior, Palmeiras y River Plate). Finalmente, y tras varios días en una puja económica, todo se terminó dando en favor del jugador, que arribó hace casi dos meses a uno de los equipos más grandes de esta parte del mundo.

Desde el principio, se sabía que la exigencia para ser el reemplazante de goleadores recientemente vendidos por el club ‘millonario’ iba a ser alta; sin embargo, con el apoyo de Marcelo Gallardo y sus compañeros, el ‘colibrí', como es conocido, empezó a responder con anotaciones, tanto así que en su estreno goleador anotó doblete ante Aldosivi.

Miguel Ángel Borja marcó gol en la derrota de River Plate ante Banfield por la Liga Argentina. Foto: Foto: Getty Images / Daniel Jayo. - Foto: Foto: Getty Images / Daniel Jayo.

Ese juego sin duda que fue una bocanada de confianza en su momento, pero con el pasar de las fechas la continuidad de goles no fue la misma y abrió la posibilidad para que las críticas de la prensa argentina aparecieran, tanto así que, aún teniendo un corto tiempo de adaptación en el país vecino, son capaces de calificarlo como “limitado”.

El encargado de ponerle la lupa al trabajo realizado por el atacante en su más reciente juego ante Tigres fue el periodista Martín Liberman, quien en el programa Debate F junto a otros panelistas, sentenció: “La exigencia que tiene River Plate no es la misma que la de Junior”.

#DebateF ¿Qué le falta a Borja para rendir en River? Te contamos cómo es la temporada del colombiano desde que llegó al fútbol argentino.#MiraloEnStarPlus 🍿📺 --> https://t.co/uHzmZCGLbH pic.twitter.com/YCEHwgUvv2 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 19, 2022

Siendo algo delicado para emitir su concepto y dándole espacio a tratar de que se entendiera que su crítica buscaba ser constructiva para el jugador, agregó: “Pensé que Borja era más. Lo voy a esperar”.

Sin embargo, por lo evidenciado hasta el momento, no dudó en decir “me parece un jugador limitado”. Añadiendo, “lo vi jugador mucho más que esto”.

Otros conceptos que se recogieron también fueron bastante negativos con el atacante colombiano: “20 fechas van, ¿hay alguien que me vaya a recordar cuando dije que Borja no jugada en otra liga que no fuera la colombiana?”.

Sin embargo, hacia el final de la conversación hubo uno que trató de rescatar la labor del atacante hasta el momento: “Creo que hay que darle un poco más de tiempo”, emitido por el Chori Domínguez, exjugador del cuadro ‘millonario’ en dos periodos (2002-2003 y 2011-2012).

Se salvó de un botellazo

Después de una semana tensa por la derrota en el ‘superclásico’, River Plate regresó a la victoria en un partido que terminó en polémica por el gol anulado a San Lorenzo de Almagro. Los ‘millonarios’ se llevaron el triunfo por 1-0 y salieron en medio de insultos de la grada local, que incluso llegó a lanzar objetos en busca de lastimar a alguno de los futbolistas rivales.

Miguel Borja, delantero colombiano al servicio de River, fue el objetivo de uno de esos proyectiles que, afortunadamente, le pasó a escasos centímetros de la cabeza.

Borja esquivo un botellazo que le tiraron y les festejo el triunfo del carp en la cara a los hinchas de san lorenzo hdjdjdkdk BASADO EL COLIBRÍ pic.twitter.com/dSdjnVTZTM — 𝙢𝙖𝙪𝙧𝙤 (@93juanfer) September 18, 2022

Luego de esquivar la botella, el cordobés respondió con un gesto que rápidamente se hizo viral en Argentina. Mientras caminaba hacia el túnel de vestuarios, agitó sus brazos hacia el cielo, festejando en la cara de los hinchas la victoria que se acababa de consumar hace segundos.

Para evitar que se presentaran más altercados, un miembro del staff llevó a Borja hacia el interior del inflable y evitó que siguiera haciendo gestos hacia la tribuna, lo que también le hubiera podido acarrear una sanción de oficio por parte de la organización del campeonato.