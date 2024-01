Millonarios confirma sensibles bajas por lesión antes de enfrentar a Bucaramanga, ¿de quiénes se trata?

“El árbitro Roldán debió expulsar a Enamorado y Pacheco por las faltas que hicieron a Silva, fueron entradas de extrema dureza y tacos de frente arriba del tobillo. El VAR lo llamo en una y no hizo caso. La Comisión Arbitral y la Federación deben publicar los audios del VAR de la final de la Superliga para saber la razón por la que Roldán se acomodó y no expulsó a los 2 jugadores, es entendible que el VAR luego de que no le hicieran caso no lo volviera a llamar”, señalaron.