Millonarios en alerta por puerta entreabierta para la salida de Álvaro Montero a Estudiantes

Sobre la incertidumbre que había quedado por la relación de aquí en adelante con Montero, el presidente fue certero al decir que espera haya entendimiento de todas las partes del por qué no llegó a buen término: ”En casos como los muchachos jóvenes, a veces no ven las cosas y la forma en que se dan”.

Puerta entreabierta para Montero

Alberto Gamero a la par de esto, en el mis medio de comunicación mostró su deseo de que la salida de uno de los inamovibles no se produjera: “Yo le he manifestado a Álvaro que no es el momento para salir del equipo. En mi cabeza no pasa que se me vaya un jugador en este momento”.