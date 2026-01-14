Durante semanas anteriores, se dio a conocer la supuesta versión sobre una decisión tomada por la dirigencia del club tras la llegada de Radamel Falcao García.

Según lo dieron a conocer, el equipo frenaba desde ese momento el mercado de fichajes. Al parecer, el esfuerzo hecho para convencer al Tigre, les había limitado a seguir con contrataciones para 2026.

Además de eso, para este año todos los clubes del balompié local se rigen a que solo sean 25 jugadores los que tienen en sus planteles y la conformación del grupo estaba casi que completa.

Boca Juniors vs. Millonarios HOY: hora y dónde ver el amistoso internacional

Si bien se pensaba que con los que llegaron ya se sentía tranquilo el cuadro embajador, en las últimas horas se filtró que miran de reojo la posibilidad de sumar un nombre más proveniente del exterior.

Quien dio visibilidad a la chance fue el periodista, Guillermo Arango. Este aseveró que la posición para la cual lo quisieran traer al mencionado sería la defensiva.

A través de su cuenta de X, el comunicador avisó: “Edgar Elizalde (25), defensor central zurdo uruguayo, es una de las opciones que baraja Millonarios para reforzar su defensa”.

Edgar Elizalde, defensor central uruguayo. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sobre la operación, se pudo conocer que los bogotanos no serían los únicos que van tras Elizalde. Un cuadro más de Uruguay buscaría su fichaje por el buen expediente que ha logrado en clubes pasados.

“El zaguero también es pretendido por Liverpool FC. Fue campeón con Platense y Peñarol, y tuvo pasos por Independiente, Pescara y Montevideo Wanderers”, comentó Arango.

Cabe mencionar que el uruguayo en mención, es jugador de selección de su país. Desde la Sub-15, hasta Sub-20, ha hecho todos los procesos de divisiones menores de su país.

Millonarios lo quería, pero acabó llegando Hernán Torres: técnico extranjero ahora dirige a acérrimo rival

De momento, el último en desembarcar en Millonarios fue el delantero, Rodrigo Contreras, a quien trajeron desde el extranjero para completar una delantera donde ya estaban Falcao García y Leonardo Castro.

También podría ser posibilidad Santiago Giordana, si no se le encuentra equipo o algún destino que darle a su pase. Pero de este argentino hay que decir que poco se creen sean las posibilidades de tener acción con el arribo de los otros dos ‘9′.

Así se movió el club en el mercado

Hasta este 14 de enero, Millonarios se ha movido con prudencia, pero con la intención de ser efectivo a la hora de fichar. Varios nombres han sido bien recibidos por su trayectoria, mientras de algunos otros se está a la expectativa por lo que puedan hacer.

Quien llegó como el primer gran nombre es un experimentado, que tiene pasos en Selección Colombia y rindió en los equipos donde ha estado. Con Falcao tienen una gran relación, que podría trascender a la cancha.

Carlos Darwin Quintero ya viste los colores de Millonarios Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Rodrigo Ureña presentado en Millonarios. Foto: Oficial Millonarios.

De García, Valencia y Angulo, se espera que se puedan acoplar de la mejor manera. En sus exclubes eran de los más destacados, y por ello fueron solicitados por los azules para dar el gran salto.

En cuanto a los internacionales, que son Ureña y Contreras. El primero es uno que ya sabe lo que es jugar en Colombia, donde vistió la camiseta de América de Cali. De este se espera que sea eje del equipo, además de un líder.

Contrataciones de Millonarios para 2026: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Rodrigo Contreras.