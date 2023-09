Millonarios recibe al Huila buscando meterse entre los ocho: previa, hora y canal para ver el partido de Liga BetPlay

Millonarios vs. Huila - Fecha 13. | Foto: Millonarios Oficial

“Nos enfrentamos a un equipo muy bravo, un muy buen equipo, pero lo que dijo Macalister Silva para esos equipos con buen volumen ofensivo hay que atacarlos, por momentos nos sometió a defendernos. Me gustó mucho el partido, por eso nos atacaron, nosotros también”, afirmó el técnico Alberto Gamero tras el empate 1-1 frente a Independiente Medellín, el pasado lunes.

El estratega había sonado para un equipo español, pero el presidente del club, Enrique Camacho, dio un parte de tranquilidad: “Lo del profesor Gamero está prácticamente definido. Solo hay algunos ajustes de forma. Quiere continuar con nosotros. Creo que esta semana se firma, es el espíritu. Hay acuerdo en todo, la idea es firmar esta semana, es lo que queremos. Las cosas suceden cuando ocurren, por lo que no me precipito a decir nada sino cuando esté definida la situación respetando los tiempos. No tenemos diferencias que era parte importante”.