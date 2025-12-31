Millonarios selló el acuerdo con su nuevo goleador: tiene nombre de ciclista y firma por un año

Millonarios tiene listo su quinto fichaje para 2026. El cuadro embajador no descansa en el último día del año y llegó a un acuerdo para la incorporación de Rodrigo Contreras.

Aunque comparte el mismo nombre con el vigente campeón de la Vuelta a Colombia de ciclismo, su pasaporte es argentino y viene de jugar en la U de Chile.

Millonarios le tenía puesta la mirada desde hace varias semanas, pero la negociación se alargó y apenas se terminó de confirmar este miércoles 31 de diciembre.

Rodrigo Contreras disputó 41 partidos este año y marcó 10 goles en total. Sus mejores estadísticas las logró en Antofagasta, donde disputó 50 partidos y anotó en 25 oportunidades.

El contrato será en condición de préstamo y una opción de compra que asciende a 1.5 millones de dólares. Aunque los últimos delanteros extranjeros no han salido de la mejor manera para Millonarios, la dirección deportiva espera un acierto en este nombre que aterrizará en Bogotá con altas expectativas.

¿Adiós a Santiago Giordana?

La llegada de Rodrigo Contreras parece ser una sentencia concreta para el futuro de Santiago Giordana, al que se le descartó una lesión grave en la rodilla y le buscan equipo para 2026.

Giordana fue muy criticado por la hinchada durante todo el año, pues tuvo la oportunidad de brillar ante la ausencia de Leo Castro y no pudo destacar.

El argentino tiene uno de los sueldos más caros de Millonarios, otra de las razones por las que quieren reubicarlo en el próximo semestre.

Giordana ha recibido ofertas dentro y fuera del fútbol profesional colombiano, sin embargo, ninguna ha llegado a colmar sus expectativas. Se espera que en enero le logren conseguir un equipo para liberar otro cupo de extranjero junto a los de Bruno Sávio y Juan Pablo Vargas.

Hernán Torres será el técnico de Millonarios para 2026, a menos que algo extraordinario ocurra. Es decir que lo dirigiría en Copa Sudamericana. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Millonarios ha hecho una limpieza total de su nómina tras la eliminación de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay y un año de tristezas en general para toda la hinchada albiazul.

Con los fichajes que han llegado hay mejores sensaciones, sin embargo, en la tribuna todavía creen que faltan nombres de peso para volver a pelear por los títulos como lo solían hacer bajo las órdenes de Alberto Gamero.

Así va el mercado de fichajes en Millonarios

Por ahora, el balance es de cuatro fichajes en total, un número corto para todos los jugadores que se fueron entre noviembre y diciembre.