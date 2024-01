Ministerio del Deporte aún no entrega recursos al fútbol femenino y al Tour Colombia; Defensoría pide explicaciones

Como si no fuera suficiente con el escándalo de la pérdida de la sede para los Juegos Panamericanos Barranquilla 2027, la moción de censura y la investigación por parte de la procuraduría a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, dos eventos deportivos de gran importancia para el país, aún no obtienen los recursos para llevarse a cabo.

“El Gobierno prometió ocho mil millones de pesos, pero con condiciones que tiene que ir hasta diciembre y no se puede por temas de calendario. Entonces no se va a poder, no es que seamos antipáticos o no le queramos recibir la plata al Gobierno. Simplemente no se puede. El Gobierno quiere apoyar el desarrollo del fútbol femenino y seguro vamos a terminar teniendo los recursos. Todo eso está atado a las garantías de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio), que es presentar un fidecomiso para el manejo de esos recursos”, indicó.