Misterio resuelto: Uruguay confirmó si Luis Suárez estará o no ante la Selección Colombia

¿Por qué Uruguay ya no convoca a Luis Suárez?

“Mi obligación es decidir a quién debo convocar. No quiero argumentar por qué un jugador no es convocado. Por supuesto que Suárez y Cavani tienen una jerarquía que los diferencia. Si explico los motivos de por qué convoco o no, se me plantearía la duda de explicar mis decisiones”, declaró.