El momento incómodo que podría vivir Messi antes del partido Polonia-Argentina

La Selección argentina jugará este miércoles su tercer y decisivo partido por el Grupo C del Mundial de Qatar, ante Polonia, con la necesidad de ganar para asegurarse la clasificación.

No obstante, habrá un momento de incomodidad o tensión minutos antes, cuando deban saludarse las máximas figuras de ambos conjuntos, Lionel Messi y Robert Lewandowski. Y es que no es para menos, ya que las cosas, al menos a través de los medios, no quedaron bien entre ellos.

Pero, ¿Qué pasó? Todo comenzó con lo que suponía ser un elogio de Messi, durante la ceremonia del Balón de Oro 2021, que entrega la revista France Football, cuando dijo en la de 2020, vacante por la pandemia de Covid, que el premio debió haber sido para Lewandowski.

Ahora bien, el atacante polaco entendió que dicha frase no era genuina: “Pidió un Balón de Oro para mí, pero ni siquiera me votó en el premio The Best”, declaró en ese momento. Lewandowski se refería a otra compulsa por elegir a los mejores, en la que hubo una votación pública, y Messi no lo había elegido, según el portal Ambito, en su sección de deportes.

“Pidió un Balón de Oro para mí, pero ni siquiera me votó en el premio The Best”, declaró el polaco en ese momento. REUTERS/Jennifer Lorenzini - Foto: REUTERS

Por otro lado, este lunes se llevó a cabo en Francia la gala del Balón de Oro, premio que es otorgado por la prestigiosa revista ‘France Football’. Lionel Messi se quedó con el galardón individual por séptima ocasión en su carrera, consolidándose como el máximo ganador.

“Este premio es por lo que hicimos en la Copa América y por ello doy las gracias a mis compañeros de la selección. Antes ganaba este trofeo, pero me quedaba la sensación de que había una espina clavada. Este año he conseguido el sueño que tanto deseaba después de muchos años de buscarlo”, indicó el argentino.

Pese a que ganó dos títulos y fue el goleador de la liga española, el jugador del PSG recibió varios cuestionamientos en las distintas redes sociales. Incluso, muchas personas señalaron que el premio lo debió ganar el polaco Robert Lewandowski.

“Los intereses económicos y la venta de camisetas devoraron la justicia futbolística. ¡Qué pena!”, escribió Carlos Antonio Vélez en su cuenta oficial de Twitter, mostrando su malestar con la decisión de la revista deportiva.

David Faitelson, famoso periodista mexicano, salió en defensa del astro argentino y aseguró que es el mejor futbolista del mundo. Además, puntualizó que hizo los méritos suficientes para quedarse con el galardón.

Sin embargo, el comentarista de ESPN también descalificó al delantero polaco del Bayern Múnich y manifestó que no tiene nada que hacer al lado de Messi, puesto que no es tan completo como el rosarino.

“Messi es el mejor futbolista del mundo, punto. ¿De qué ‘robo’ hablan en las redes sociales? Por favor, Lewandowski es un intento de futbolista en comparación con Lionel Messi”, recalcó el mexicano.

¿De qué “robo” hablan en las redes? Por favor: Lewandowski es un intento de futbolista en comparación con Lionel Messi… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 29, 2021

Además de los protocolarios agradecimientos, Messi volvió a dar muestra de su clase al dirigirse a Lewandowski, quien quedó segundo en esta edición: “Quiero decirle a Robert que el año pasado se merecía este premio. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fue el mejor, pero no se pudo hacer por la pandemia. Ojalá ‘France Football’ te pueda entregar este premio que mereces”, afirmó.

El podio lo completó el italiano de origen brasileño, Jorginho, por su gran temporada con el Chelsea (Campeón de Europa) y con la selección italiana (ganador de la Eurocopa).

Karim Benzema (Real Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Juventus y Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool), Kevin De Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappé (París SG) y Gianluigi Donnarumma (AC Milan y PSG) completaron el Top-10, que no contó con el brasileño Neymar.