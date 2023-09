Momento incómodo, Rodrigo de Paul confundió a Tini Stoessel con Messi ¿qué pasó?

“Ella me decía ‘cómo te sentís’. Yo le decía ‘no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido’. Ella me dice ‘yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’. Al otro día me desperté y dije ‘voy a jugar’”, confesó tras la Copa del Mundo, De Paul