Suscribirse

Deportes

Mundial 2026: así funcionará el mercado de reventa e intercambio autorizado de boletería

Miles de fanáticos buscan entradas para el certamen orbital.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

14 de diciembre de 2025, 11:46 p. m.
Mundial 2026: deportistas, actores y músicos invitados a la gala del 5 de diciembre.
La nueva fase de venta de boletas esta en funcionamiento. | Foto: Instagram: @fifaworldcup

En la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025, los fanáticos al fútbol pudieron acceder a una nueva ronda para la venta de boletería para el Mundial 2026.

Por medio de la página de la FIFA, los amantes al deporte rey pudieron hacer sus solicitudes para algunos de los encuentros del certamen orbital. Ahora los organizadores deberán realizar los sorteos para entregar los tiquetes a los afortunados que disfrutarán las emociones de los encuentros deportivos.

Contexto: Cuánto cuesta ir a los tres partidos de la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiquetes, estadía y boletería

Para el 2026, las personas que residan de manera legal en alguno de los países organizadores del evento podrán acceder a un sistema de reventa e intercambio legal, en el cual se pondrán a disposición entradas para los partidos de fútbol en las diversas ciudades.

x
Los extranjeros pueden agilizar su proceso de visa por medio de los boletos para el Mundial 2026. | Foto: Alistair Berg/Getty Images - Ivan-balvan/Getty Images

Los precios y las condiciones de los procesos son vigilados por la FIFA y por las autoridades de cada una de las naciones para evitar inconvenientes con los miles de fanáticos que podrán acceder al sistema.

“El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA está destinado a los residentes de México. Esta iniciativa está diseñada para protegerte contra la reventa o el intercambio no válidos o no autorizados, y está sujeta a las regulaciones federales y locales, así como a los términos y condiciones aplicables" destaca la Fifa.

Los boletos que harán parte de la iniciativa son:

  • Boleto para un partido individual
  • Boleto de estadio 
  • Boletos específicos para un equipo

Por otra parte, hay una serie de servicios y productos, los cuales no están dentro de los marcos permitidos para realizar transacciones en el mercado de reventa o intercambio de la FIFA.

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe antes del sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, DC. (Foto de Héctor Vivas - FIFA/FIFA vía Getty Images)
Los fanáticos buscan boletas para los partidos que otorgaran el trofeo al ganador de la copa mundo. | Foto: FIFA via Getty Images

Michos de ellos hacen parte de las acreditaciones para la competencia o de las boletas que entreguen los patrocinadores del evento. Hay que destacar que la FIFA puede informar a las autoridades cualquier vulneración a las normas comerciales.

Contexto: Desgracia para posible citado de Selección Colombia al Mundial 2026: DT confirmó lo peor

“Ciertos tipos de boletos, incluidos los coleccionables digitales o cualquier boleto de FIFA Collect, los paquetes de hospitality que incluyen boletos, los pases de acreditación y los boletos de cortesía o promocionales, no pueden comprarse ni revenderse/intercambiarse en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA. Visita fifa.com/hospitality para obtener más información sobre los paquetes oficiales de hospitality con boletos de la FIFA”, destacan los organizadores.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió a los 86 años Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y referente del humor musical

2. Presidente Gustavo Petro dice que “mi Nobel de Paz es Pepe Mujica”, tras nominación al premio Right Livelihood

3. Presidente Petro tiene 48 horas para retractarse de sus declaraciones en contra de los hermanos Luis Alberto y Roberto Moreno

4. Mundial 2026: así funcionará el mercado de reventa e intercambio autorizado de boletería

5. Presidente Petro lamentó el trágico accidente de estudiantes que dejó 17 muertos en Antioquia: “No me gusta que los jóvenes mueran”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026BoletasReventa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.