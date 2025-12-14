Mundial 2026: así funcionará el mercado de reventa e intercambio autorizado de boletería

En la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025, los fanáticos al fútbol pudieron acceder a una nueva ronda para la venta de boletería para el Mundial 2026.

Por medio de la página de la FIFA, los amantes al deporte rey pudieron hacer sus solicitudes para algunos de los encuentros del certamen orbital. Ahora los organizadores deberán realizar los sorteos para entregar los tiquetes a los afortunados que disfrutarán las emociones de los encuentros deportivos.

Para el 2026, las personas que residan de manera legal en alguno de los países organizadores del evento podrán acceder a un sistema de reventa e intercambio legal, en el cual se pondrán a disposición entradas para los partidos de fútbol en las diversas ciudades.

Los extranjeros pueden agilizar su proceso de visa por medio de los boletos para el Mundial 2026. | Foto: Alistair Berg/Getty Images - Ivan-balvan/Getty Images

Los precios y las condiciones de los procesos son vigilados por la FIFA y por las autoridades de cada una de las naciones para evitar inconvenientes con los miles de fanáticos que podrán acceder al sistema.

“El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA está destinado a los residentes de México. Esta iniciativa está diseñada para protegerte contra la reventa o el intercambio no válidos o no autorizados, y está sujeta a las regulaciones federales y locales, así como a los términos y condiciones aplicables" destaca la Fifa.

Los boletos que harán parte de la iniciativa son:

Boleto para un partido individual

Boleto de estadio

Boletos específicos para un equipo

Por otra parte, hay una serie de servicios y productos, los cuales no están dentro de los marcos permitidos para realizar transacciones en el mercado de reventa o intercambio de la FIFA.

Los fanáticos buscan boletas para los partidos que otorgaran el trofeo al ganador de la copa mundo. | Foto: FIFA via Getty Images

Michos de ellos hacen parte de las acreditaciones para la competencia o de las boletas que entreguen los patrocinadores del evento. Hay que destacar que la FIFA puede informar a las autoridades cualquier vulneración a las normas comerciales.