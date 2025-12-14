Deportes
Mundial 2026: así funcionará el mercado de reventa e intercambio autorizado de boletería
Miles de fanáticos buscan entradas para el certamen orbital.
En la mañana del jueves, 11 de diciembre de 2025, los fanáticos al fútbol pudieron acceder a una nueva ronda para la venta de boletería para el Mundial 2026.
Por medio de la página de la FIFA, los amantes al deporte rey pudieron hacer sus solicitudes para algunos de los encuentros del certamen orbital. Ahora los organizadores deberán realizar los sorteos para entregar los tiquetes a los afortunados que disfrutarán las emociones de los encuentros deportivos.
Para el 2026, las personas que residan de manera legal en alguno de los países organizadores del evento podrán acceder a un sistema de reventa e intercambio legal, en el cual se pondrán a disposición entradas para los partidos de fútbol en las diversas ciudades.
Los precios y las condiciones de los procesos son vigilados por la FIFA y por las autoridades de cada una de las naciones para evitar inconvenientes con los miles de fanáticos que podrán acceder al sistema.
“El Mercado de Reventa de la FIFA está disponible para residentes de Canadá, Estados Unidos y otros países, mientras que el Mercado de Intercambio de la FIFA está destinado a los residentes de México. Esta iniciativa está diseñada para protegerte contra la reventa o el intercambio no válidos o no autorizados, y está sujeta a las regulaciones federales y locales, así como a los términos y condiciones aplicables" destaca la Fifa.
Los boletos que harán parte de la iniciativa son:
- Boleto para un partido individual
- Boleto de estadio
- Boletos específicos para un equipo
Por otra parte, hay una serie de servicios y productos, los cuales no están dentro de los marcos permitidos para realizar transacciones en el mercado de reventa o intercambio de la FIFA.
Michos de ellos hacen parte de las acreditaciones para la competencia o de las boletas que entreguen los patrocinadores del evento. Hay que destacar que la FIFA puede informar a las autoridades cualquier vulneración a las normas comerciales.
“Ciertos tipos de boletos, incluidos los coleccionables digitales o cualquier boleto de FIFA Collect, los paquetes de hospitality que incluyen boletos, los pases de acreditación y los boletos de cortesía o promocionales, no pueden comprarse ni revenderse/intercambiarse en el Mercado de Reventa / Mercado de Intercambio de la FIFA. Visita fifa.com/hospitality para obtener más información sobre los paquetes oficiales de hospitality con boletos de la FIFA”, destacan los organizadores.