Mundial Qatar 2022 | Rashford afirma que van por la segunda Copa del Mundo para Inglaterra

Este martes, 29 de noviembre, la selección de Inglaterra logró un importante triunfo ante su similar de Gales. Lo que permitió que los ingleses consiguieran su clasificación a la siguiente fase y que aseguraran el primer lugar del grupo B. Hecho que llena de esperanza y los hace pensar en poder lograr su segundo título mundial.

Marcus Rashford cree que lo mejor está por llegar para la selección inglesa en el Mundial, tras ser la estrella en la victoria por 3-0 ante Gales, este martes en Doha, que dejó primero a su equipo en el Grupo B, sellando el pase a octavos.

“A mí, ganar trofeos es lo que me hace más feliz en el terreno. Siento la ambición en este equipo. Tenemos una buena mezcla de cualidades y un grupo que busca verdaderamente la victoria final en este torneo, dijo Rashford en rueda de prensa. “Espero que podamos repetir este tipo de actuación, marcar goles y llegar lejos”, añadió.

Rashford marcó dos goles y tuvo una participación decisiva en el otro, lo que le colocó en el primer puesto compartido de la tabla de anotadores, con tres tantos.

En octavos de final, el domingo, espera Senegal, segundo del Grupo A. En un duelo que, si bien es difícil, perfila a los británicos como grandes favoritos a poder llegar a los cuartos de final del Mundial de Qatar. “Esto es por lo que juego al fútbol, por los grandes momentos, por los mejores momentos”, dijo antes Rashford a la BBC.

“Estoy muy feliz al haber pasado a la siguiente ronda. Tengo una ambición masiva con este equipo y pienso que podemos jugar incluso mejor de lo que jugamos hoy”, señaló el delantero del Manchester United.

Inglaterra es hasta ahora el equipo que más goles ha anotado, un total de nueve en tres partidos, pese al 0-0 en el segundo contra Estados Unidos.

Rashford fue uno de los cuatro cambios introducidos por Gareth Southgate en el duelo contra Gales respecto al encuentros con los norteamericanos.

“Estábamos un poco decepcionados como equipo tras ese partido contra Estados Unidos. Pienso que podríamos haber jugado mucho mejor, y la única forma de recuperarnos era con una buena actuación en el siguiente encuentro. Eso es lo que hicimos”, añadió Rashford. “En el primer tiempo defendimos de forma brillante, sin darles ninguna oportunidad, y solo nos faltaba matar el partido y aprovechar las ocasiones cuando vinieran”, concluyó el atacante.

Sin ánimo y manteniendo su protesta, iraníes cantaron su himno en duelo con Estados Unidos

Los jugadores iraníes entonaron sin entusiasmo su himno nacional antes del partido del Mundial de fútbol de Qatar 2022 ante Estados Unidos, el martes 29 de noviembre en Doha, como ya habían hecho antes del partido de la segunda jornada y al contrario de lo realizado antes del primer partido.

La decisión, descrita como “colectiva” por el capitán Alireza Jahanbakhsh, de no cantar el himno en el partido de la primera jornada ante Inglaterra fue percibida como un gesto de apoyo a las víctimas de las manifestaciones duramente reprimidas en su país.

Este duelo Irán-Estados Unidos tiene un evidente componente político, ya que los dos países no tienen relaciones diplomáticas e Irán vive en estos momentos un movimiento de protestas sin precedentes, reprimido con sangre por Teherán.

En el plano deportivo, se estaba jugando la clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar. El ganador logrará un pasaje a esa ronda y el perdedor quedará eliminado.

Justo antes del partido, la pareja Biden mostró en Twitter su apoyo a los jugadores estadounidenses: “Creemos que vamos a ganar”.

Durante el himno se escucharon algunos silbidos en las gradas del estadio Al Thumama. Los jugadores parecían relajados en su entrada al campo.

Antes del partido contra Gales, el pasado jueves en la segunda jornada, el atacante iraní Mehdi Taremi había afirmado que los jugadores del ‘Team Melli’ no sufrían “ninguna presión” después de no haber cantado el himno nacional ante los ingleses. “No me gusta hablar de temas políticos, pero no sufrimos ninguna presión”, había declarado el jugador del Oporto.

*Con información de AFP.