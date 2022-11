Apareció el dueño de la camiseta de México que desató polémica por la acción de Messi; ¿qué dijo?

El triunfo de Argentina sobre México el pasado 26 de noviembre continúa dando de qué hablar, pero no por el golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ni por la manera en que Enzo Fernández clavó la esférica al ángulo para liquidar el compromiso.

La razón por la que el partido sigue tomándose las páginas de la prensa deportiva tiene que ver con los pronunciamientos de Canelo Álvarez contra Lionel Messi luego de que circulara un video en el que, en el piso del camerino, junto al referente de la albiceleste, se ve una camiseta de México. El boxeador insiste en que fue una ofensa.

Este 29 de noviembre, en defensa de Lionel Messi, salió el capitán del equipo mexicano, Andrés Guardado. Según él, la remera que se ve en el piso mientras los argentinos festejan sus primeros tres puntos en la Copa Mundo es suya. La cambió con el atacante del PSG una vez finalizó el compromiso.

En conversación con el medio de comunicación argentino TyC Sports, el futbolista del Betis comentó: “Sé la persona que es Leo, desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”.

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!



El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.



El sueño sigue intacto, Argentina.

Guardado, para zanjar la situación, agregó que hay un acuerdo tácito entre futbolistas y utileros en cuanto a la ropa una vez termina el compromiso. Lo que está en el suelo es para lavar, lo que no, para que el futbolista lo lleve a su casa.

“El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende, hay como un acuerdo con los utileros que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo es porque va para lavar y lo que no está en el suelo, lo llevas tu a casa. Esa camiseta era la mía, porque yo se la cambié a Leo y como la suya no se lavó, llegué y la tiré al suelo también. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le doy mucha importancia”, agregó Guardado.

Pese a defender a La pulga, Andrés Guardado no ocultó su admiración por Canelo Álvarez, afirmando que es un “referente del deporte mexicano”. Sin embargo, de la misma manera en que lo han hecho exponentes del balompié como el Kun Agüero y Cesc Fábregas, intentó hacerle entender al púgil que no hubo nada de ofensivo en arrojar la camiseta de México al suelo.

“Qué le pida a Dios que no me lo encuentre”, fue uno de los trinos de Canelo Álvarez contra Lionel Messi una vez se conoció el video de la discordia.

Guardado, con el objetivo de defender a Messi, incluso comentó que no es la primera vez que intercambian una camiseta de fútbol. También lo han hecho en LaLiga, cuando el argentino militaba en el FC Barcelona. De hecho, recientemente se viralizó un video en el que el argentino se ve llevando en brazos al hijo del mexicano.

Que buen tipo es Messi! Miren como saluda al hijo de Guardado

“He tenido el privilegio de enfrentarlo muchos años en España y vivir muchos momentos como el que se viralizó con mi hijo. Siempre ha sido así, cada vez que lo he enfrentado o he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto con mi hijo, siempre lo ha hecho como se vio en el video”, agregó.