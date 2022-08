Una jugadora del ataque tricolor no estará por tarjetas amarillas.

Mundial Sub-20 Femenino | Novedades de Colombia vs. Nueva Zelanda, ¿Linda Caicedo suplente?

La Selección Colombia femenina Sub-20, antes de enfrentar a Nueva Zelanda, recibió la visita del profesor Luis Fernando Suárez en su sede de entrenamiento en Costa Rica.

El técnico colombiano clasificado a Catar 2022 compartió con las jóvenes un momento de consejos, palabras de ánimo y diálogo con Carlos Paniagua antes del duelo definitivo hacia los cuartos de final.

Posteriormente, el conjunto colombiano realizó trabajos tácticos en referencia con el partido ante las neozelandesas. Por último, se trabajó en pelota parada de ataque y defensa.

Luego fue el timonel de las juveniles el que atendió a la prensa colombiana y analizó lo hecho ante México y las correcciones a aplicar vs. Nueva Zelanda.

Una de las preocupaciones pasa por el medio campo. Gabriela Rodríguez no estará por acumulación de tarjetas amarillas. Mariana Muñoz o Ingrid Guerra se perfilan para reemplazarla.

“El rival es un equipo de buen biotipo, fuerte, se repliega bien y con transiciones defensa - ataque de mucha velocidad. Tienen la obligación de ganar porque todos en el grupo estamos vivos”, dijo el técnico Paniagua en conferencia oficial.

México fue el rival más difícil. Colombia empató con las manitas 0 a 0, equipo que estudió muy bien a las cafeteras y cortó los circuitos más destacados como el de Gisela, Gabriela y Linda.

Liced Serna, Ilana Izquierdo y Gisela Rodríguez llegan amonestadas al partido. De ver una nueva tarjeta amarilla se perderían, en caso de clasificar el próximo juego.

Colombia es líder de su grupo con 4 puntos, 3 tiene Alemania, 2 México y 1 Nueva Zelanda.

Sin embargo, la sobrecarga física ya se empieza a notar en jugadoras como Linda Caicedo, que viene de ser titular en todos los partidos de Copa América femenina con la mayores. El cansancio se empieza a notar. ¿Será suplente vs. Nueva Zelanda?

“En ningún momento he pensado no tenerla como titular porque siempre será una garantía en el terreno de juego, es obvio que tiene cansancio. A ella fue de las jugadoras que le dimos dos días más para que llegara oxigenada y recuperada. Nosotros vamos a enfrentar el partido con ella y esperamos mucho de ella. Pero no es Linda Caicedo la que debe llevar el equipo encima, esto es un colectivo y por eso hice énfasis en eso en el trabajo de hoy”, respondió a SEMANA Carlos Paniagua.

A Colombia le basta con empatar para instalarse en los cuartos de final.

De perder, la tricolor debería pretender no hacerlo por goleada, ya que su rival tiene una diferencia de gol de -3.

Partido: Colombia vs. Nueva Zelanda.

Día: martes 16 de agosto.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Nacional de Costa Rica.

Transmisión: Directv Sports.

Colombia tiene la jugadora más joven del mundial

Con tan solo 15 años, Karla Torres es la cuota más joven en Costa Rica. La jugadora de Independiente Santa Fe declaró lo que significa a su edad disputar una copa del mundo.

“Este es un logro importante y no solo pienso, sino que creo que las jugadoras grandes, nos preparamos para estar en todos los torneos”, afirmó.