Foto: FIFA via Getty Images

Mundial Femenino Sub-20: hora y canal para ver a la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda

El grupo B del Mundial Femenino Sub-20 se apretó un poco más después del empate entre Colombia y México, sumado al triunfo de Alemania sobre Nueva Zelanda, que cambió el orden de la tabla de posiciones. Aunque la Tricolor no pudo vencer a su similar mexicano, sí quedó al borde de una clasificación que puede confirmar oficialmente este martes ante las oceánicas.

“Dejamos jugar mucho al rival, la orden era salir más, no dejar que el contrario progresara tanto con la pelota, pero ese es el futbol, no se jugó tan bien como frente a Alemania, pero el buen resultado nos deja cerquita de cuartos de final”, analizó el técnico Carlos Paniagua en rueda de prensa, luego del 0-0 en la segunda fecha del Mundial.

Durante este fin de semana, la Selección ha hecho énfasis en fortalecer las cosas buenas que hizo ante Alemania y olvidar los errores cometidos el sábado, que impidieron sumar otros tres puntos más en las cuentas. A pesar de ello, la ilusión de avanzar como primero sigue firme, apoyada en que Nueva Zelanda aún no ha ganado en el campeonato.

“La pasividad no fue de actitud, fue por el rival. Hay compromiso enorme de las jugadoras. Nos faltó poner condiciones. La parte mental en estas edades cambia mucho, pero veo el grupo fuerte, mentalizado, con un empate podemos estar en cuartos, pero vamos a salir a buscar ganar”, manifestó el técnico en la previa del tercer y último partido de la fase de grupos.

Paniagua contó que, después del empate ante México, las jugadoras entraron al camerino “cabizbajas” por no haber conseguido el resultado, pero, sobre todo, por no demostrar el potencial que se les vio ante las teutonas. “Les dijimos que esta competencia es muy difícil. Somos primeros del grupo y estamos cerca de estar entre los mejores, ellas no van a dejar pasar esta bonita oportunidad”, remarcó.

Como dice el entrenador, a la Tricolor solo le resta un empate, pero incluso perdiendo podría avanzar en la segunda casilla, todo dependiendo del otro partido de la zona. La única forma de caer eliminadas es una tragedia ante las neozelandesas, algo que no está en los planes ni del más pesimista. “Mañana vamos a tener un equipo bien en lo físico, recuperado, y de clasificar tendremos hasta el sábado para tener un equipo mejor en lo físico”, aseguró.

Nueva Zelanda puede ser considerado el rival más débil del grupo, pero no por eso se espera relajación en el grupo de jugadoras. “La idea es no dejar progresar al rival, buscar el partido más arriba. Van a ver una Colombia proponiendo, en campo contrario, con presión alta”, sentenció.

El único aspecto que puede mermar el rendimiento de la Selección es el desgaste físico que ya se acumula después de dos partidos al más alto nivel de exigencia. “Ajustamos el tercer partido, antes de Alemania y México tuvimos otro encuentro, esta carga de partidos van mermando al equipo, pero tenemos garantías de la Federación, dos fisioterapeutas y el médico”, tranquilizó Paniagua.

Durante la jornada de este lunes, la Tricolor recibió la especial visita del técnico Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, que estará en el Mundial de Catar 2022. Suárez habló con las jugadoras y les deseo éxitos en una eventual clasificación a cuartos de final, otro logro histórico para el país este año en el que la selección mayor terminó siendo subcampeón de la Copa América Femenina.

El partido, a disputarse en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José, está programado para iniciar a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia), en simultáneo con el de México vs. Alemania, transmitido para Latinoamérica por Directv Sports.