Nacional logró vencer a Jaguares con un gol en el último minuto y obtuvo su primera victoria en la Liga BetPlay

Los felinos no fueron a esconderse en Medellín. Desde el inicio, el portero Harlen Castillo detuvo una clara oportunidad de Edgar Medrano, quien avanzaba con ímpetu bajo la proyección de Mauricio Castaño. Ese fue solo el primer aviso de la visita, ya que también llevaron peligro al arco contrario, demostrando que no renunciaban a atacar. Jairo Molina también puso a prueba los reflejos de ‘Chipi Chipi’, el arquero verdolaga.

Pero el elenco local no solo respondió en su portería ante los desajustes defensivos. Oscar Perea mostró un excelente trabajo en la creación de juego y generó una oportunidad clara para el equipo verde con un disparo de media distancia, que vino después de un intento fallido de Tomás Ángel, quien se llevó el balón de los pies de Elvis Mosquera, todo esto en los primeros 20 minutos de juego.

Sin embargo, los celestes no se amilanaron y buscaron sus oportunidades. Fue así como consiguieron un penal, tras una falta cometida por Duque sobre Yilber Arboleda. Jhonier Viveros fue el encargado de ejecutarlo con precisión, y así igualaron el marcador 1-1 al minuto 30.

Ambos equipos tuvieron ocasiones para ponerse en ventaja, pero el resultado se mantuvo inalterable hasta el final de la primera mitad. La segunda etapa vio el resurgimiento de Andrés Salazar en Nacional, mientras que Jaguares también buscó hacer daño. No obstante, el partido se volvió un tanto monótono, y los cambios realizados por ambos equipos no lograron cambiar el rumbo del encuentro.

El estratega del verdolaga, William Amaral, compartió su visión sobre el juego que desea implantar en el equipo de cara el crucial encuentro contra la Academia por el torneo continental: “La idea está ahí presente y latente. Todos los entrenamientos se ven los mismos detalles y los mismos conceptos. La idea contempla el inicio del juego, la fase de creación, la fase de finalización, pero no siempre conseguimos tener el control de los momentos. Hay variables muy complicadas de controlar. En un partido de fútbol la emoción supera a la razón, cuando no hay lucidez para tomar decisiones, el proceso por mejor entrenado que sea acaba por no salir. Estoy satisfecho, la victoria es un bonus, es algo bueno que nos ayuda a consolidar. Esperamos seguir ganando y creciendo”, enfatizó.