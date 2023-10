Néstor Lorenzo destapó cómo atacará Colombia a Uruguay y elogió a Marcelo Bielsa: “Lo admiro, logra sacar lo mejor del jugador”

El estratega no dejó pasar la oportunidad para establecer cuáles considera que serán las claves para obtener la anhelada victoria: “Imaginamos un partido intenso, más allá de las condiciones climáticas y del calor. Somos dos equipos que intentamos cosas parecidas, el que gane sus duelos se llevará el resultado”.

Néstor Lorenzo sobre Marcelo Bielsa

Convocados de Uruguay ante Colombia

“La verdad es que no somos ajenos a las situaciones de esta catástrofe, ni lo que ha sucedido. Esperemos que las cosas no pasen a mayores, rezamos por la paz del mundo. Incluso los muchachos piden por la paz y el bien de todos. Así que esperemos que se solucione de la manera más leve posible y definitiva. No entiendo mucho de política, pero sí sé que hay gente que la está pasando muy mal”, indicó el timonel tricolor antes de su tercer duelo rumbo al Mundial 2026.