Néstor Lorenzo destapó lo más complejo de enfrentar a Panamá en la Copa América; “Lo difícil es eso”

“Hemos visto que Panamá es capaz de lastimar en juego largo, transición rápida y buen juego aéreo. Hay que esperar el partido, tratar de controlarlo y saber que habrá momentos en los que nos querrán exigir. No sé qué planteamiento tendrá el técnico, nos tendremos que adaptar”, dijo Néstor.

“ Lo difícil del partido es eso, que ha mostrado dos facetas interesantes: defiende bien en bloque bajo y en transiciones es peligroso . El juego de Panamá nos condiciona si no encontramos la pelota y el control. Es un sistema parecido al de Costa Rica, pero se atreven un poco más a los duelos, son fuertes en lo físico. Hay que tratar de neutralizar eso”, agregó sin tapujos.

Más palabras del entrenador

El reemplazo en la mitad de la cancha de Jefferson Lerma. “Los reemplazos naturales de Lerma son Uribe y Castaño, de ellos dos saldrá el reemplazante. Los jugadores aún no tienen el equipo. El equipo está encaminado, pero ellos no lo saben”.

Thomas Christiansen, técnico de Panamá. “ Desde que está este entrenador, Panamá se ha ordenado y ha conseguido un estilo de juego que le ha permitido estar donde está. No sé si tiene que ver que sea europeo o con escuela española, pero es un equipo que sabe a qué juega, eso se nota”.

Los penales. “Hay que estar preparados, el fútbol no tiene lógica. No siempre gana el que merece ni el que juega mejor. Hemos practicado, hay que esperar qué pasa mañana. Vamos partido a partido, no nos creemos nada, contra cada rival hemos jugado con la misma seriedad y estilo”.