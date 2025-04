Néstor Lorenzo le dio la cara a jugador que borró en Selección Colombia: así fue el reencuentro

Revelan el cambio que Lorenzo frenó por pataleta de jugador en el Colombia vs. Paraguay

Contexto: Revelan el cambio que Lorenzo frenó por pataleta de jugador en el Colombia vs. Paraguay

De acuerdo a Carlos Antonio Vélez, Lorenzo si tenía en mente hacer cambios para la segunda parte contra los guaraníes, pero a alguien en el camerino no le gustó la idea.

“No me hablan de varios, me hablan de un jugador que reprobó la decisión del director técnico. Lo triste de este asunto es que si el técnico quería hacer las modificaciones y alguien le hizo pataleta, él no se haya impuesto con la verticalidad que exige su posición”, contó hace unos días.