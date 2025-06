Néstor Lorenzo se desahoga: reveló las cuatro palabras que le dijo a Jhon Durán y cómo reaccionó

“Ya lo aclaré porque acá inventaron todo. Con el jugador no hubo absolutamente nada. Le dije ‘sale Durán, entra Suárez’ y no pasó nada . Durán no se quejó, ni dijo nada, nada absolutamente”, relató el entrenador argentino.

Se enojó en Argentina

El partido terminó caliente con empujones e insultos entre varios futbolistas de ambas selecciones. “Las discusiones en cada pelota quieta me parecieron exacerbadas de las dos partes. Yo me enojé con mis jugadores porque discutieran tanto ”, sentenció.

“Era una pelea cada pelota dividida. Se jugó a full en cada pelota. Desde lo futbolístico es bueno, lo que pasa después de que se paró la pelota es lo que no me gusta”, completó.

“Lograr que Argentina no te domine, no te someta, ya es un objetivo porque lo hace con la mayoría de los equipos. Uno juega a competir, sabes que vas a ganar o a perder, que hay minipartidos donde hay predominancia de uno u otro equipo. Una idea defensiva hubiera sido poner dos líneas de cuatro, 4-5-1 y apostar a que no me hagan goles. Esa no era mi idea, la idea mía era llegar al arco rival y hacer goles”, finalizó.