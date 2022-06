Néstor Lorenzo ya tiene la sede de la Selección Colombia, “así se agote Cuadradito”

En la rueda de prensa del pasado martes 14 de junio, el argentino Néstor Lorenzo dejó varias cosas claras para lo que viene en su nuevo ciclo con la Selección Colombia. La preparación antes de las eliminatorias al Mundial del año 2026, el tema de los referentes como James y Falcao, además de analizar las divisiones menores y demás.

Para muchos, dichas palabras fueron una muestra de carácter en lo que será su ciclo por los siguientes cuatro años al mando del combinado nacional. Ahora bien, otro de los temas que se tocó en dicha conferencia fue la que será la sede para los juegos de eliminatorias, teniendo en cuenta que en el camino a Catar, Barranquilla no fue el mejor fortín para la Tricolor.

Lorenzo ya habría tomado una decisión clara con respecto a la casa de la Selección. De acuerdo con lo informado por el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, Colombia no cambiará de sede, asegurando que no hay razón para modificarla.

“La Federación me confirmó ayer que la sede será Barranquilla y que no hay razón para cambiarla”, aseguró en su habitual programa Palabras mayores.

Néstor Lorenzo compareció ante la prensa por primera vez como entrenador en propiedad. - Foto: REUTERS /// Getty Images

Ante esta decisión rotunda, Vélez agregó que las quejas por parte de algunos jugadores de la plantilla como Juan Guillermo Cuadrado, no fueron tenidas en cuenta. Cabe anotar que el volante de la Juventus aseguró en su momento que Barranquilla “es una plaza difícil”.

En ese orden de ideas, el analista deportivo criticó con dureza estas palabras, y que en caso de no aceptar dicha plaza, que no sea convocado. “No se desgasten en polémicas sobre la sede. Si a Cuadradito le agota mucho ir a Barranquilla, pues que no vuelva”, agregó.

Vélez aseguró que Barranquilla no fue la culpable de la debacle Tricolor rumbo a Catar 2022. “Allá tenemos un sitio paradisiaco y extraordinario para trabajar, y hay un estadio que nos ha dado muchas cosas buenas. Y lo que no salió bien no fue culpa del estadio, del clima, la ciudad o la hinchada, fue culpa de aquellos que hoy culpan a la prensa y a la sede. Entonces, fácil; que no vuelvan”.

Primera exigencia de Lorenzo

Ahora bien, en las últimas horas se conoció que desde ya, el técnico argentino habría hecho la primera exigencia a la Federación Colombiana de Fútbol para los meses venideros.

Según lo informado por el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, el que fue asistente de José Pékerman pidió de entrada “rivales exigentes” para los amistosos que se vienen antes de empezar las eliminatorias Conmebol. “Don Lorenzo pidió que los rivales fueran exigentes… Ya no será contra Guatemala, El Salvador, Kuwait, Bahréin, toda esa sarta de partidos chimbos que se jugaban para ganar y decir que se tenía el 75 % de rendimiento”, aseguró Vélez en su habitual programa Palabras mayores.

En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo conocido antes de su llegada, Colombia tendría un próximo amistoso en el mes de septiembre y su rival sería la selección de México, país que se encuentra instalado en el Mundial de Catar y que busca rivales similares a los que enfrentará en el grupo C, junto a la Argentina, Polonia y Arabia Saudí.

“Hay un amistoso casi confirmado, está en un 80 %; es contra México, en septiembre, en San Francisco, Estados Unidos”, agregó el analista deportivo.

En la rueda de prensa del pasado martes, Lorenzo aseguró que su asistente técnico, Luis Amaranto Perea, estuvo presente en el último amistoso de la Selección Colombia ante Arabia, el cual terminó ganando por la mínima diferencia.

Dicho duelo le sirvió al argentino para aterrizar una idea de juego y empezar a evaluar posibles recambios para futuras convocatorias, teniendo en cuenta que, si bien los referentes no estarán ausentes, sí podrían darle paso a una nueva camada de jugadores que se vienen destacando en la Tricolor y en sus respectivos equipos.