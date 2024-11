Neymar y Messi juntos de nuevo, Martino habló de esta posibilidad: “todo puede pasar”

“Ya habiendo venido Leo (Messi) y los muchachos, todo puede pasar. Lo que no me imagino es si la liga (MLS) no flexibiliza el límite salarial cómo se llevaría adelante porque escribirlo o decirlo en un medio está todo bien pero la puesta en marcha nadie la explica”, dijo Martino este viernes en rueda de prensa en respuesta a versiones sobre un eventual fichaje del crack brasileño por parte del Inter Miami.