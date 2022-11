“No le hicieron caso”: Jorge Luis Pinto contó por qué a Carlos Queiroz no le fue bien como DT de Colombia y con Irán sí

A Carlos Queiroz, la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 le dio revancha. Irán se repuso de la caída 2-6 ante Inglaterra en el debut del torneo y este 25 de noviembre venció 2-0 a Gales, que en papel era la favorita a quedarse con los tres puntos.

El entrenador portugués, blanco de críticas tras la primera jornada del certamen, salió en hombros de sus dirigidos, ¿y cómo no?, si por primera vez en la historia vencían a un conjunto europeo. Con disciplina y buen juego derrotaron a un equipo liderado por la estrella Gareth Bale.

En SEMANA Mundial, los entrenadores Jorge Luis Pinto y Alexis García opinaron por qué a Carlos Quieroz le está yendo bien con Irán —con serias oportunidades de avanzar a octavos de final— y no ocurrió lo mismo cuando dirigió a Colombia.

Pinto, desde Qatar, respondió: “No lo mostró porque no le hicieron caso y no pudo armar el equipo. No sé si le faltó trabajo o si le faltó personalidad para enfrentar a nuestros jugadores. Su diseño táctico no lo entendimos nunca. Probó y probó jugadores, pero no pudo construir un equipo que uno dijera: ‘Este es el once titular’. De pronto a Irán lo conoce muy bien, ya ha estado dos o tres veces allá, tiene más conocimiento de los jugadores. Allá lo conocen mucho más a él y eso es un factor positivo para hacer un equipo, como él lo ha hecho en este Mundial”.

Por su parte, Alexis García planteó que el DT portugués no encontró cómo adaptar las capacidades de los jugadores cafeteros al estilo de juego que quería ejecutar en la cancha, sin desconocer que quizá algunos de ellos escudaron sus fallos en él.

“Lo que yo creo es que en el fútbol a veces los jugadores se atrincheran atrás del entrenador y lo vuelven culpable de todas las cosas que pasan. Pero hay una cosa que es real: el conocimiento de los jugadores y de la cultura. Yo creo que antes de la táctica están los jugadores, su estilo de juego, y el entrenador debe tener la capacidad de manejar cualquier estilo, el que más le favorezca de acuerdo con las armas que tiene. Me parece que el profe quiso utilizar un estilo y no eran los hombres para utilizarlo”, expuso.

La clave para vencer a Irán

En SEMANA, la periodista Pilar Velásquez le preguntó a Pinto cuál fue la clave del triunfo de Irán sobre gales luego de caer de manera estrepitosa con Irán. Según él, Carlos Queiroz trabajó en cambiar la mentalidad de sus dirigidos.

“Con más alegría, con más fútbol, con más riesgos, buscó el triunfo. Fue mucho más equipo, futbolísticamente hablando, que en el partido que vimos ante Inglaterra. De pronto ese día tuvo mucho temor de descubrirse, de una goleada, de perder. De pronto buscó el empate. En el partido de hoy no buscó el empate, buscó ganar, porque el que ganara podía buscar la clasificación”, sustentó.

Su tesis fue compartida por Alexis García. La clave, explicó, fue convencerlo de que podían vencer pese a que la primera salida en el Mundial fuera en falso.

“Primero, desde la parte psicológica de sus jugadores, desde cualquier tipo de cultura el jugador recepciona muy bien las expresiones o la emotividad de su entrenador, y Carlos es un experto en eso. Yo creo los convenció de que podían hacer mucho más, que podían dejar el miedo que tuvieron en el primer juego. Sobre todo les mostró que no siempre pierde el que cae, sino que gana el que primero se levanta. La gran capacidad de Carlos Queiroz para convencer fue la clave de la victoria”, comentó.