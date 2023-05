“No lo entiendo”: La molestia de Pep Guardiola antes del partido de Champions ante el Real Madrid

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó este viernes 12 que Eurovisión, festival que se celebra hoy sábado en la ciudad inglesa de Liverpool, haya afectado el calendario de su equipo, que tendrá un día menos de descanso que el Real Madrid para afrontar la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

“No lo entiendo (jugar el domingo y tener menos descanso), pero no quiero luchar más por eso. Tenemos que adaptarnos a ello. No importa, ya no lucho por los horarios”, afirmó el técnico catalán en la previa del duelo de este domingo ante el Everton.

El líder de la Premier League, con un punto de ventaja y un partido menos que Arsenal, afronta el domingo una visita crucial al Everton, amenazado por el descenso, tres días antes de recibir al Real Madrid en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

Pep Guardiola es de los técnicos más exitosos en el mundo. - Foto: AFP

Mientras, los blancos, sin opciones reales en Liga, recibirán al Getafe este sábado, día en el que Guardiola hubiera preferido visitar Goodison Park. Sin embargo, Eurovisión ha hecho que esto sea imposible por motivos de seguridad. “Al final no podemos jugar el sábado por Eurovisión o algo así en Liverpool, no hay suficientes cuerpos de seguridad para manejar dos eventos importantes”, relató Guardiola.

No obstante, el preparador catalán está totalmente focalizado en el importante duelo ante el Everton, para seguir en lo más alto de la Premier, algo para lo que llevan trabajando “11 meses”. “No quiero distraerme con el Real Madrid”, aseguró días después de empatar (1-1) en el Santiago Bernabéu.

Aunque sí confesó que meditó “mucho” realizar alguna sustitución en la ida ante los blancos, aunque finalmente no hizo ningún cambio. “En ese momento no necesitábamos un jugador para aumentar nuestro ritmo. Pero todos serán muy importantes, tenemos muchos partidos y todos están listos”, concluyó.

El momento en que Manchester City empata el partido en Madrid, durante el partido de ida. - Foto: AFP

Ancelotti preservará a los jugadores “cansados” frente al Getafe

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitió este viernes que el sábado frente al Getafe preservará a los jugadores “cansados” de cara a la vuelta de semifinales de Champions contra el Manchester City, pero prometió “un equipo competitivo”.

“Tenemos alguna dudas todavía con jugadores que recibieron golpes el martes (contra el City, 1-1), que todavía no han recuperado: Benzema, Rodrygo, Alaba...”, explicó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido de la 34ª fecha de la Liga contra Getafe.

“Vuelven Mendy y Ceballos, que pueden jugar mañana”, añadió el técnico merengue, insistiendo en que “los tres en duda los evaluaremos mañana”.

“No voy a arriesgar porque tenemos jugadores frescos, pero será un partido que nos va a exigir mucho, es un rival que lucha para no descender, así que será un partido exigente y necesitamos frescura y energía, y el equipo de mañana será un equipo fresco y con energía”, aseguró.

“El equipo de mañana será una alineación muy competitiva”, insistió Ancelotti, al ser preguntado por esas eventuales rotaciones con la mente en puesta en el partido del miércoles en Mánchester y la Liga ya perdida.

El técnico merengue insistió en que el partido del sábado no va a tener ninguna influencia sobre el del miércoles contra el City. - Foto: REUTERS/Isabel Infantes

Ancelotti adelantó que en la portería “Courtois va a jugar y Vinicius también, ‘Vini’ no sé si desde el principio”, precisó el técnico del Real Madrid.

El entrenador italiano añadió que “no entendería” que el Getafe pudiera sentirse agraviado por utilizar jugadores menos habituales.

“Hay muchos equipos que eligen sus partidos, nosotros no elegimos ningún partido, intentaremos ganar mañana con el mejor equipo posible”, dijo.

“Quiero preservar a los jugadores que están cansados, pero los disponibles estarán. El equipo de mañana va a ser muy competitivo”, aseguró Ancelotti, sin querer adelantar el posible once contra Getafe.

“Los jugadores que tienen dudas no van a jugar y lo que jueguen, tienen todo el tiempo para recuperar. Tenemos cuatro días para recuperar”, aseguró.

*Con información de Europa Press y AFP