“No nos alcanza”: Eduardo Luis por triste realidad del peso colombiano; lo sufrió en Qatar

Eduardo Luis López, que formó parte del equipo periodístico de Win Sports en el Mundial 2022, realizó esta semana una pequeña dinámica en su canal oficial de YouTube luego de finalizada la cita orbital, en la que le preguntaron por todo lo relacionado con la cultura de Qatar.

Ante estas inquietudes, el reconocido narrador no tuvo problema en responderles a sus seguidores y aseguró que le gustó bastante la nación asiática. Incluso, recomendó visitarla y señaló que es un destino ideal para pasar unas buenas vacaciones.

“La mejor experiencia es conocer este país. La gente que tenga la posibilidad de incluir en sus vacaciones este país, háganlo. La verdad es un país fantástico, increíble y realmente hermoso. Las contradicciones y los edificios son increíblemente bellos”, indicó inicialmente.

El comunicador, de igual manera, aprovechó la dinámica para manifestar que Qatar no es una nación tan costosa como muchos pensaban. Sin embargo, precisó que el peso colombiano está bastante devaluado actualmente.

“No es que Qatar esté caro, sino que creo que nuestra moneda ha perdido mucho valor. Los viáticos siempre no los dan en dólares y uno siempre tiene la costumbre de hacer la conversión mentalmente. El dólar está hoy casi a 5.000 pesos, lo que hace que la conversión sea más alta”, agregó.

Luego, López puntualizó: “Nosotros tenemos la costumbre de pasar todo a peso y ahí es donde a uno se le hace caro, pero realmente no es que Qatar sea caro. Nuestra moneda cada vez alcanza para menos. Nuestra moneda ha perdido valor”.

El narrador antioqueño aseguró finalmente en el canal de YouTube que es más caro Estados Unidos, pero recalcó que el problema es que el peso colombiano está muy devaluado.

“Eso lo hablaba con un colega, que es más caro en Estados Unidos. Si uno lo analiza, la realidad es que a nosotros nos está alcanzando la plata para menos. Cuando salimos del país es que sentimos esa realidad”, concluyó.

Andrea Guerrero pagó 107.000 pesos por un café

Cabe recordar que la periodista cucuteña compartió hace unos días con todos sus seguidores que para ella el país asiático si era muy caro y que pagó por un café cerca de 110.000 pesos.

“Les voy a contar una triste historia. Estaba con Ricardo Henao Calderón por ahí caminando, no hemos tenido tiempo de comprar nada de regalos. Los que están en Colombia no esperen nada. Estoy impresionada de lo caro que es este país. Entramos a este cafecito y saben cuánto nos costó un solo café, me da pena decirlo. Una taza de café vale 107.000 pesos. Es decir, 85 reales qataríes”.

La periodista, sin embargo, también aprovechó las historias en esa red social para manifestar que realmente la moneda colombiana está bastante devaluada en la actualidad a nivel internacional.

“Es muy bonito el café, pero muy devaluados estamos”, precisó Guerrero en la publicación, a lo que Henao Calderón le respondió: “Aquí es muy costoso, y aparte estamos muy devaluados. Acá toca tener pozo”.

El precio del dólar en Colombia ha tenido varios cambios durante los últimos meses y en la actualidad se cotiza por debajo de los 4.800 pesos. Se espera que cierre el año por encima de los 4.600 pesos.