No solo Cristiano Ronaldo la pasa mal tras la eliminación del Mundial Qatar 2022; Joao Félix tampoco tiene su futuro claro

La eliminación de Portugal a manos de Marruecos en el Mundial Qatar 2022 supuso un duro golpe para la selección lusa y para sus figuras; por un lado está Cristiano Ronaldo, quien por su importancia y peso en el mundo fútbol acapara toda la atención; por el otro, están jugadores importantes, pero de menos relevancia como Joao Félix, talentoso jugador del Atlético de Madrid.

El rostro del creativo luso en la zona mixta lo decía todo; allí tuvo que sortear a varios medios y siempre estuvo acompañado del jefe de prensa de su selección; tal vez la decepción de no poder seguir adelante en la Copa del Mundo se sumó a la incertidumbre de regresar a su club, en el cual no tiene una buena relación con el Cholo Simeone.

Esta situación la había dejado al margen mientras estaba en Qatar 2022 y había señalado, antes del comienzo del torneo, que su mente estaría enfocada en el Mundial. “El Atlético, cuando termine el Mundial. Ahora estoy enfocado aquí”, dijo el volante días previos al pitazo inicial de la competición.,

Sin haber disputado el partido por cuartos de final contra Marruecos, unas declaraciones de alguien ligado al Atlético de Madrid se dispersaron rápidamente y dejaron al descubierto sobre la mesa la idea de que su club no estaría contando con él para el resto de la temporada.

“Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el ‘míster’ (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla. A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa”, dijo Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del club rojiblanco, a TVE.

Todo apunta a que Joao decidió salir del cuadro colchonero presionado pro la falta de titularidad, pues de los últimos 12 partidos antes del Mundial, solo fue tenido en cuenta en 10.

El papel de la figura portuguesa en el torneo fue destacable; hizo buena relación en el campo con Bruno Fernández y con Cristiano Ronaldo, cuando fue titular; además, en el duelo contra Marruecos, en el que terminarían eliminados, fue uno de los jugadores más incisivos en el terreno de juego.

En Qatar jugo cuatro de los cinco partidos y en todos ellos como inicialista; aunque siempre fue sustituido, menos en el último duelo ante los africanos. Marco un gol y dio una asistencia.

Félix está a la expectativa de lo que pueda suceder con su futuro, pues el mercado de invierno abre los libros este 2 de enero en España y los cierra el 31 de ese mismo mes. Compañeros suyos, que también fueron eliminados del Mundial, pero en primera ronda, ya están trabajando con el Cholo.

Mientras tanto, Jorge Mendes, su empresario, busca desesperadamente una salida para la situación del portugués; sin embargo, no es tarea fácil, pues el mercado de invierno no supone grandes movimientos, como sí sucede en las transferencias de verano.

Los seguidores del luso esperan entonces que su paso por el Mundial Qatar 2022 no quede en vano y pueda recibir una oferta en la que estén dispuestos a cubrir la alta cifra que el Atlético de Madrid desembolsó por él y la cual ronda los 120 millones de euros. Entre tanto, el Atlético de Madrid ya prepara la segunda parte de la temporada, en la cual quedó eliminado de la Champions League y marcha quinto en LaLiga a 13 unidades del líder Barcelona.