Deportes

No solo es en Colombia: furia masiva de hinchas en el mundo por los elevados precios de boletas para el Mundial 2026

Hinchas en todo el mundo están furiosos por los precios de las entradas para el Mundial 2026. El enfado invade no solo a Colombia, sino a Europa, Sudamérica, África y Asia.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

20 de diciembre de 2025, 2:56 a. m.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: Fotos: Getty Images

La promesa inicial era tentadora. Se suponía que el Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, sería la competición inclusiva jamás organizada, según las mismas palabras del presidente de FIFA, Gianni Infantino, en septiembre pasado. Pero su apuesta se ha visto seriamente comprometida.

Los precios de las entradas, anunciados el 11 de diciembre por la FIFA para los grupos de aficionados oficiales que deseen seguir a su selección durante el Mundial, han supuesto una gran decepción. En lo que tiene que ver con Colombia, el partido contra Portugal en Miami está en el Top 5 de los más caros de la competencia.

“El sentimiento general es de decepción”, declaró a la AFP Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français (IF), el principal grupo de seguidores de la selección francesa, con casi 2.500 miembros.

WASHINGTON, DC - DECEMBER 06: Gianni Infantino, President of FIFA, looks on during the FIFA World Cup 2026 official match schedule announcement on December 06, 2025 in Washington, DC. (Photo by Tasos Katopodis - FIFA/FIFA via Getty Images)
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: FIFA via Getty Images

Según IF, un aficionado tendrá que pagar entre 190 y 600 euros (223-704 dólares) por un partido de la fase de grupos, entre 580 y 1.200 euros por uno de cuartos de final, y entre 3.600 y 7.400 euros por la final. “Enseguida nos dimos cuenta de que esto ponía en peligro el sueño de muchos aficionados”, afirmó Auprêtre.

Deportes

El mensaje que Atlético Nacional le dejó a Millonarios tras conocer que se enfrentarán en la Copa Sudamericana

Deportes

Jhon Lucumí estuvo en el batacazo de Bolonia, a Inter, en la Supercopa Italia: ya hay final confirmada

Deportes

No todo es barrida en Millonarios: dan lista de jugadores que se quedan para 2026

Deportes

Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

Deportes

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

Deportes

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Deportes

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

Deportes

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Deportes

La declaración del DT de Escocia que no gusta en la FIFA y le da la vuelta al mundo: “No te endeudes, Mundial caro”

Deportes

Fifa premia a Colombia en el Mundial 2026: dineral que ya ganó, sin jugar y lo que lograría si es campeón

Entradas al Mundial 2026 a precios de reventa

Según el politólogo argentino Christian Crivelli, de 34 años, que asistió a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y tiene pensado ir a Norteamérica 2026, la FIFA intentó “llevar los precios históricos de reventa (de entradas para los mundiales) hacia los precios oficiales”.

AFP Photo REFERENCIA DEL DOCUMENTO000_334W4WE SLUGARGENTINA - FBL - WC - 2022 - ARRIVAL - FANS FECHA DE CREACIÓN20/12/2022 CIUDAD/PAÍSBUENOS AIRES, ARGENTINA CRÉDITOLUIS ROBAYO / AFP TAMAÑO/PÍXELES/DPI29,58 Mb / 3938 x 2625 / 300 dpi ARGENTINA-FBL-WC-2022-ARRIVAL-FANS Fans of Argentina wait for the bus with Argentina's players to pass through the Obelisk to celebrate after winning the Qatar 2022 World Cup tournament in Buenos Aires on December 20, 2022. The airplane transporting World Cup winners Argentina and their captain Lionel Messi back from Qatar arrived at the Ezeiza international airport in Buenos Aires at 2:40 am (0540 GMT) on Tuesday.
Los hinchas, aglomerados en las calles, esperan el paso de los campeones. Foto: AFP

“Trató de decir, ‘bueno, acá hay mucha gente que compraba una entrada a 60 (dólares) porque tenía suerte y después la revendía a 500 (dólares), vamos nosotros a venderla a 500 (dólares)’ y el choque es ese”, agregó Crivelli.

Christian administra uno de los grupos de WhatsApp de La Banda Argentina, una comunidad de hinchas argentinos que se organizan desde las redes sociales para asistir al Mundial 2026.

“Si te fijas en lo que fue la reventa histórica de Qatar o de Rusia, más o menos los precios se emparejan con lo que está vendiendo la FIFA ahora”, aseguró.

El desespero de las hinchadas aumenta por los elevados precios

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los “precios astronómicos impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”.

La FIFA reaccionó y esta misma semana prometió boletos a 60 dólares, incluso para la final, en la categoría más baja, reservados a los aficionados oficiales afiliados a las federaciones.

FSE dijo que el cambio parcial de postura del organismo ponía de manifiesto las deficiencias en la fijación de precios para el Mundial.

“Por el momento, consideramos el anuncio de la FIFA como una mera táctica para calmar los ánimos ante la reacción negativa a nivel mundial”, afirmó FSE.

El primer ministro británico contra la FIFA

Hasta el primer ministro británico, Keir Starmer, se quejó del valor de los tiquetes y afirmó que la categoría de entradas más económicas de la FIFA no era suficiente.

“Celebro el anuncio de la FIFA sobre la disponibilidad de entradas más baratas para los aficionados”, escribió Starmer en X.

Pantallazo X: @Keir_Starmer
Pantallazo X: @Keir_Starmer Foto: Pantallazo X: @Keir_Starmer

“Pero como alguien que solía ahorrar para comprar entradas para los partidos de Inglaterra, animo a la FIFA a que haga más para que las entradas sean más asequibles y que la Copa del Mundo no pierda el contacto con los verdaderos aficionados que hacen que este deporte sea tan especial”, añadió.

¿Qué dicen los hinchas de Colombia sobre los elevados precios del Mundial 2026?

Los altos valores han desalentado a muchos aficionados también de Colombia. Según el administrador público colombiano César Charry, “los precios están por las nubes y desaniman bastante a una persona que quiere ir”.

“En caso de ir, los ahorros no alcanzan, básicamente tocaría acudir a un préstamo. Tendría que pensarlo porque es muy complejo”, agregó el profesional colombiano.

Hinchas de Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Hinchas de Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Otro ferviente hincha de la Selección Colombia, Daniel Ballén, en cambio, consideró que los precios excesivos llevaron a que en los últimos meses con la familia dejaran de compartir ciertas cosas para poder ir al Mundial. “La pasión por encima”, agregó.

La petición del DT de Escocia: “No se endeuden”

Por otra parte, pareciera que el técnico de Escocia recurre a su sentido común y sin dudarlo mandó aviso para los escoceses que ya planean el costoso viaje a Estados Unidos. Steve Clarke fue enfático en aclarar que si no tienen los recursos para pasar el Atlántico, mejor replantear y evitar la deuda.

“Siempre es caro ir a Estados Unidos, incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. Así que sabíamos que iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir. Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia", dijo el técnico Steve Clarke.

Mas de Deportes

Jorge Arias de Millonarios pelea un balón con Alfredo Morelos de Nacional.

El mensaje que Atlético Nacional le dejó a Millonarios tras conocer que se enfrentarán en la Copa Sudamericana

Jhon Lucumí con Bolonia, ante Inter, en la semifinal de la Supercopa de Italia.

Jhon Lucumí estuvo en el batacazo de Bolonia, a Inter, en la Supercopa Italia: ya hay final confirmada

Hincha de la Selección Brasil / Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

No solo es en Colombia: furia masiva de hinchas en el mundo por los elevados precios de boletas para el Mundial 2026

Nómina de Millonarios en la Liga BetPlay 2025-ll.

No todo es barrida en Millonarios: dan lista de jugadores que se quedan para 2026

El presidente de Argentina, Emmanuel Macron; presidente de la AFA, Chiqui Tapia y Lionel Messi en el Mundial Qatar 2022.

Prensa de Argelia hace eco a presunta descalificación de Argentina del Mundial 2026: ilusión para Bolivia y Venezuela

Luis Díaz y Harry Kane, figuras indispensables en el Bayern Múnich alemán.

Luis Díaz ocupa el top 3 en destacado ranking de Bundesliga: está sobre Harry Kane y debajo de Musiala

¿Falcao a Gimnasia? Esto dicen desde Argentina.

Prensa argentina reacciona al interés de Gimnasia en Falcao: así hablan del ídolo de la Selección Colombia

Arrowhead Stadium

Kansas City Chiefs cambiarían de estadio y se irían del Arrowhead Stadium, ¿consecuencia del mundial de fútbol?

Luis Díaz con el Bayern Múnich / Claudio Pizarro, jugador peruano.

Leyenda del Bayern da la clave del éxito a Luis Díaz para ser la máxima figura del Mundial 2026: “Es muy importante”

Destapan que América de Cali llegó a un acuerdo con un jugador que hace unos meses quería Millonarios.

Filtran acuerdo de América de Cali con un volante que quería Millonarios: juega en liga extranjera

Noticias Destacadas