La promesa inicial era tentadora. Se suponía que el Mundial 2026, que se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio en Canadá, México y Estados Unidos, sería la competición inclusiva jamás organizada, según las mismas palabras del presidente de FIFA, Gianni Infantino, en septiembre pasado. Pero su apuesta se ha visto seriamente comprometida.

Los precios de las entradas, anunciados el 11 de diciembre por la FIFA para los grupos de aficionados oficiales que deseen seguir a su selección durante el Mundial, han supuesto una gran decepción. En lo que tiene que ver con Colombia, el partido contra Portugal en Miami está en el Top 5 de los más caros de la competencia.

“El sentimiento general es de decepción”, declaró a la AFP Guillaume Auprêtre, portavoz de los Irrésistibles Français (IF), el principal grupo de seguidores de la selección francesa, con casi 2.500 miembros.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: FIFA via Getty Images

Según IF, un aficionado tendrá que pagar entre 190 y 600 euros (223-704 dólares) por un partido de la fase de grupos, entre 580 y 1.200 euros por uno de cuartos de final, y entre 3.600 y 7.400 euros por la final. “Enseguida nos dimos cuenta de que esto ponía en peligro el sueño de muchos aficionados”, afirmó Auprêtre.

Entradas al Mundial 2026 a precios de reventa

Según el politólogo argentino Christian Crivelli, de 34 años, que asistió a Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y tiene pensado ir a Norteamérica 2026, la FIFA intentó “llevar los precios históricos de reventa (de entradas para los mundiales) hacia los precios oficiales”.

Los hinchas, aglomerados en las calles, esperan el paso de los campeones. Foto: AFP

“Trató de decir, ‘bueno, acá hay mucha gente que compraba una entrada a 60 (dólares) porque tenía suerte y después la revendía a 500 (dólares), vamos nosotros a venderla a 500 (dólares)’ y el choque es ese”, agregó Crivelli.

Christian administra uno de los grupos de WhatsApp de La Banda Argentina, una comunidad de hinchas argentinos que se organizan desde las redes sociales para asistir al Mundial 2026.

“Si te fijas en lo que fue la reventa histórica de Qatar o de Rusia, más o menos los precios se emparejan con lo que está vendiendo la FIFA ahora”, aseguró.

El desespero de las hinchadas aumenta por los elevados precios

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los “precios astronómicos impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”.

La FIFA reaccionó y esta misma semana prometió boletos a 60 dólares, incluso para la final, en la categoría más baja, reservados a los aficionados oficiales afiliados a las federaciones.

FSE dijo que el cambio parcial de postura del organismo ponía de manifiesto las deficiencias en la fijación de precios para el Mundial.

“Por el momento, consideramos el anuncio de la FIFA como una mera táctica para calmar los ánimos ante la reacción negativa a nivel mundial”, afirmó FSE.

El primer ministro británico contra la FIFA

Hasta el primer ministro británico, Keir Starmer, se quejó del valor de los tiquetes y afirmó que la categoría de entradas más económicas de la FIFA no era suficiente.

“Celebro el anuncio de la FIFA sobre la disponibilidad de entradas más baratas para los aficionados”, escribió Starmer en X.

Pantallazo X: @Keir_Starmer Foto: Pantallazo X: @Keir_Starmer

“Pero como alguien que solía ahorrar para comprar entradas para los partidos de Inglaterra, animo a la FIFA a que haga más para que las entradas sean más asequibles y que la Copa del Mundo no pierda el contacto con los verdaderos aficionados que hacen que este deporte sea tan especial”, añadió.

¿Qué dicen los hinchas de Colombia sobre los elevados precios del Mundial 2026?

Los altos valores han desalentado a muchos aficionados también de Colombia. Según el administrador público colombiano César Charry, “los precios están por las nubes y desaniman bastante a una persona que quiere ir”.

“En caso de ir, los ahorros no alcanzan, básicamente tocaría acudir a un préstamo. Tendría que pensarlo porque es muy complejo”, agregó el profesional colombiano.

Hinchas de Colombia en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Otro ferviente hincha de la Selección Colombia, Daniel Ballén, en cambio, consideró que los precios excesivos llevaron a que en los últimos meses con la familia dejaran de compartir ciertas cosas para poder ir al Mundial. “La pasión por encima”, agregó.

La petición del DT de Escocia: “No se endeuden”

Por otra parte, pareciera que el técnico de Escocia recurre a su sentido común y sin dudarlo mandó aviso para los escoceses que ya planean el costoso viaje a Estados Unidos. Steve Clarke fue enfático en aclarar que si no tienen los recursos para pasar el Atlántico, mejor replantear y evitar la deuda.

“Siempre es caro ir a Estados Unidos, incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones. Así que sabíamos que iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir. Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia", dijo el técnico Steve Clarke.